Ruta 3: un muerto y tres heridos tras un violento triple choque en Villarino

El hecho ocurrió en un tramo cercano a la localidad bonaerense. El Ministerio Público trabaja con los peritos para reconstruir la mecánica del siniestro.

Hoy 08:59

Un violento accidente de tránsito en la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 798, dejó como saldo un hombre muerto y tres personas gravemente heridas. El siniestro, que tuvo lugar en el partido bonaerense de Villarino, involucró un colectivo de la empresa Ceferino, una camioneta Ford Ranger y un automóvil Peugeot 307, que terminó completamente destruido tras el impacto.

El choque se produjo alrededor de las 5.30 del pasado lunes, en una zona de tránsito intenso. Según las primeras pericias, los tres vehículos circulaban en sentido norte–sur cuando, por causas que todavía se investigan, uno de ellos habría invadido el carril contrario, provocando una colisión múltiple.

De acuerdo con la información publicada por el diario Río Negro, la víctima fatal fue identificada como Gabriel Omar Silisqui, un hombre oriundo de Hilario Ascasubi que conducía el Peugeot 307 al momento del impacto. Detrás del automóvil circulaba una camioneta Ford Ranger ocupada por dos mujeres, Gloria Winsetel y Elena Telker, quienes fueron trasladadas al hospital Hilario Ascasubi con lesiones graves.

El colectivo interurbano, que se dirigía hacia Viedma con una decena de pasajeros, también sufrió graves daños. Su conductor resultó con heridas de consideración y fue derivado de urgencia al hospital de Pedro Luro, mientras que los pasajeros fueron atendidos en el lugar por personal médico del SAME, con diagnóstico de heridas leves y contusiones.

Efectivos policiales, bomberos voluntarios y Defensa Civil trabajaron durante varias horas en la zona del siniestro para asistir a las víctimas, retirar los vehículos y despejar la calzada.

En las primeras horas posteriores al choque, la escena era desoladora: los restos de los vehículos permanecían sobre la ruta, la estructura del Peugeot era irreconocible, y el colectivo mostraba el frente completamente deformado. El tránsito en la zona permaneció interrumpido durante toda la mañana, con desvíos provisorios por el camino alternativo a La Salada, lo que provocó largas demoras para los automovilistas que se dirigían hacia el sur.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Villarino, a cargo de Dimas García, quien ordenó la toma de declaración a testigos presentes y solicitó a la Policía Científica la realización de pericias accidentológicas para establecer la dinámica exacta del impacto. Los investigadores analizan si alguno de los conductores habría perdido el control por una maniobra imprudente.