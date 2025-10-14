Ingresar
Cinco plantas fáciles de cultivar que llenan tu jardín de mariposas

No hace falta tener experiencia en jardinería: estas especies crecen con pocos cuidados y son imanes naturales para mariposas y polinizadores.

Hoy 09:06
Mariposas

Con la llegada de la primavera y el verano, los jardines, patios y balcones vuelven a llenarse de vida. Entre los visitantes más esperados están las mariposas, esos pequeños milagros alados que llenan el aire de color y movimiento.

Su presencia no solo alegra la vista: también es señal de un ecosistema sano y equilibrado. Si querés verlas revoloteando más seguido, hay ciertas plantas que son verdaderos imanes para ellas.

  1. Lavanda: sus flores violetas y su perfume intenso son irresistibles para las mariposas. Además, es fácil de cuidar y aporta un toque de color todo el año.
  2. Lantana: con racimos de flores en tonos rojos, naranjas y amarillos, la lantana es una de las favoritas de estos insectos. Florece durante meses y es muy resistente.
  3. Verbena: sus flores pequeñas y agrupadas en ramilletes atraen a distintas especies de mariposas. Es ideal para bordes y macetas.
  4. Salvia: además de ser muy decorativa, la salvia ofrece néctar abundante. Sus flores pueden ser rojas, violetas o azules y son un verdadero imán para los polinizadores.
  5. Girasol: crece en casi cualquier suelo que no se encharque. Es fuerte, tolera sequía y sus flores pesadas necesitan protección del viento. Perfecto para plantar en verano y ver crecer mariposas a su alrededor.
  • Elegí plantas nativas: son las que mejor se adaptan y más atraen fauna local.
  • Buscá variedad de colores y formas: cuantos más tipos de flores, más especies de mariposas vas a ver.
  • Dales sol y buen drenaje: la mayoría de estas plantas necesitan mucho sol y suelos que no se encharquen.
  • Evitá los pesticidas: pueden ser letales para las mariposas y otros polinizadores.

Con estas especies y algunos cuidados básicos, tu jardín puede convertirse en un verdadero santuario de mariposas, abejas y zumbadores.

