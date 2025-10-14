Cinco plantas fáciles de cultivar que llenan tu jardín de mariposas

No hace falta tener experiencia en jardinería: estas especies crecen con pocos cuidados y son imanes naturales para mariposas y polinizadores.

Con la llegada de la primavera y el verano, los jardines, patios y balcones vuelven a llenarse de vida. Entre los visitantes más esperados están las mariposas, esos pequeños milagros alados que llenan el aire de color y movimiento.

Su presencia no solo alegra la vista: también es señal de un ecosistema sano y equilibrado. Si querés verlas revoloteando más seguido, hay ciertas plantas que son verdaderos imanes para ellas.

Lavanda: sus flores violetas y su perfume intenso son irresistibles para las mariposas. Además, es fácil de cuidar y aporta un toque de color todo el año. Lantana: con racimos de flores en tonos rojos, naranjas y amarillos, la lantana es una de las favoritas de estos insectos. Florece durante meses y es muy resistente. Verbena: sus flores pequeñas y agrupadas en ramilletes atraen a distintas especies de mariposas. Es ideal para bordes y macetas. Salvia: además de ser muy decorativa, la salvia ofrece néctar abundante. Sus flores pueden ser rojas, violetas o azules y son un verdadero imán para los polinizadores. Girasol: crece en casi cualquier suelo que no se encharque. Es fuerte, tolera sequía y sus flores pesadas necesitan protección del viento. Perfecto para plantar en verano y ver crecer mariposas a su alrededor.

Elegí plantas nativas : son las que mejor se adaptan y más atraen fauna local.

: son las que mejor se adaptan y más atraen fauna local. Buscá variedad de colores y formas : cuantos más tipos de flores, más especies de mariposas vas a ver.

: cuantos más tipos de flores, más especies de mariposas vas a ver. Dales sol y buen drenaje : la mayoría de estas plantas necesitan mucho sol y suelos que no se encharquen.

: la mayoría de estas plantas necesitan mucho sol y suelos que no se encharquen. Evitá los pesticidas: pueden ser letales para las mariposas y otros polinizadores.

Con estas especies y algunos cuidados básicos, tu jardín puede convertirse en un verdadero santuario de mariposas, abejas y zumbadores.