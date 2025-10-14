Comer bajo estrés: el enemigo invisible de una dieta saludable

Aunque sigamos una dieta impecable, comer bajo estrés o a toda prisa puede impedir que nuestro cuerpo aproveche al máximo los nutrientes.

Hoy 09:46

El estrés es una condición que en algún momento todos tenemos y, si bien los expertos señalan que cuando es ocasional no es malo, sino que nos mantiene preparados para enfrentarnos a las situaciones complicadas de día a día con más garantías de éxito, el problema surge cuando ese episodio puntual deja de serlo. En esos casos, el estrés se instala en nuestra vida, se convierte en crónico y es ahí cuando se desencadenan sus efectos nocivos.

Las consecuencias del estrés sostenido en el tiempo afectan tanto a la mente como al funcionamiento de los órganos del cuerpo y el aparato digestivo es uno de los grandes damnificados por ese estrés crónico.

Todo tiene una explicación química: el aumento de cortisol (hormona del estrés) interfiere en el desarrollo de la digestión impidiendo que se produzca correctamente.

La digestión no empieza en el estómago, sino en el cerebro, explica la doctora española Débora Nuevo, jefa de la Unidad de Longevidad y Microbiota de Olympia Quironsalud, a la vez que agrega que, cuando estamos estresados, se activa una respuesta de alerta que prioriza la supervivencia.

La experta dice que esto hace que el flujo sanguíneo, la energía y los recursos se desvíen hacia los músculos y el cerebro, al mismo tiempo que se reducen en el sistema digestivo. Como consecuencia, se producen menos jugos gástricos y enzimas, la motilidad intestinal se altera y todo ello dificulta una digestión completa y una absorción óptima de nutrientes.

Esta mala absorción causada por el estrés crónico puede tener diversos desencadenantes, uno de ellos hace referencia al incremento de cortisol, ya que cuando los niveles de esa hormona subense reduce la secreción de ácido gástrico y enzimas pancreáticas.

“Al disminuir estas enzimas, la digestión de proteínas, grasas y carbohidratos es incompleta. Esto se traduce en una absorción deficiente de aminoácidos, vitaminas liposolubles y minerales. Si esta situación se prolonga, puede desembocar en déficits nutricionales y molestias digestivas recurrentes”, advierte Nuevo.