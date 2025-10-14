Roberto Castillo sorprendió a Cinthia Fernández con un regalo exclusivo para su cumpleaños

La modelo mostró en redes sociales los detalles de su fiesta de cumpleaños, donde no solo hubo amor, sino también un presente muy especial de su novio.

Hoy 12:49

Cinthia Fernández celebró sus 38 años a lo grande rodeada por familiares y amigos. Además de organizar una fiesta al aire libre y compartir imágenes del evento, la modelo recibió un regalo muy especial de su pareja, Roberto Castillo.

El regalo que Roberto Castillo

El abogado sorprendió a la modelo con un lujoso obsequio de una reconocida marca internacional: un juego de joyas compuesto por unos aritos brillantes y una delicada cadena de oro con dije. El gesto, cargado de romanticismo, coronó una jornada en la que no faltaron los abrazos, las risas y los detalles familiares.

La celebración tuvo lugar en la casa de la mediática, que está ubicada en un exclusivo barrio privado de Escobar. Allí organizó un encuentro íntimo con sus seres más cercanos, aprovechando el clima primaveral para montar una ambientación al aire libre con sillones de mimbre, mesas bajas, alfombras persas y grandes sombrillas.

Junto a Cinthia estuvieron sus hijas —las gemelas Charis y Bella, y la pequeña Francesca—, así como también las hijas de su pareja: Olivia y Helena, fruto de su relación con Daniela Vera Fontana, y Pilar, de un vínculo anterior.

Horas después, la influencer publicó en Instagram una serie de fotos y videos del festejo junto a un mensaje lleno de gratitud. “Mi cumpleaños feliz. Gracias por el regalo de este hermoso día. Agradecida del amor que me rodea, de mi familia y amigos que desactivan mi personalidad grinch de festejarlo. LOS AMO. Gracias por organizar todo @robertocastillo_ te amooooo!!”.

Con más de 6,3 millones de seguidores, su publicación superó los 85 mil ‘me gusta’ y se llenó de comentarios de cariño. “Hermoso cumple”, “Estás rodeada de amor del bueno”, “Hermosa familia, bendiciones y feliz cumpleaños”, fueron algunos de los mensajes que recibió.