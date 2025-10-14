El exgendarme que baleó a un ladrón se abstuvo de declarar y fue acusado de homicidio simple

Se trata de Victor Acosta, quien es juzgado por abatir de dos disparos a Leo Sayago cuando ingresó en su vivienda del barrio Misky Mayu.

Este martes, el gendarme retirado detenido por la muerte de un joven de 19 años que ingresó a su vivienda del barrio Misky Mayu con intenciones de robo, se abstuvo de declarar.

Trascendió que la acusación que enfrenta Acosta es por homicidio simple y que continuará privado de su libertad mientras avanza el proceso judicial.

El abogado defensor Marcelo Castillo Gioja explicó en Noticiero 7 que está confirmado que Leo Sayago ingresó a la vivienda de Acosta.

Destacó además que Acosta se acercó a la víctima y pidió la colaboración de los vecinos para llamar a la policía y a una ambulancia, algo que, según el letrado, “anula todos los riesgos procesales desde el inicio”.

Por su parte, Daniel Chávez, también a cargo de la defensa junto a Castillo Gioja, detalló que existen otras figuras legales que hacen referencia al acto de matar a otra persona.

“Nuestro defendido se encuentra amparado por el Código Penal”, explicó, y agregó que ante circunstancias como agresiones ilegítimas —contundentes y probadas en este caso—, queda exento quien obra en legítima defensa de sus bienes o de su integridad.

Ambos abogados anticiparon que solicitarán el cambio de la calificativa provisoria al de legitima defensa. Mientras tanto, la familia de Acosta se encuentra con custodia policial en la casa del barrio Misky Mayu donde tuvieron lugar los hechos el viernes último.