Jorge Brito salió a respaldar a Gallardo por el mal momento de River: "Nadie está pensando en un cambio de DT"

El presidente millonario reafirmó la capacidad del entrenador más exitoso de la historia del club, confió en revertir el mal momento y entendió el enojo de los hinchas.

Hoy 14:43

El presidente de River Plate, Jorge Brito, rompió el silencio y brindó un fuerte respaldo a Marcelo Gallardo en medio de la dura crisis futbolística que atraviesa el equipo, que acumula cuatro derrotas consecutivas en el Torneo Clausura. Sin embargo, el dirigente fue claro al afirmar que el técnico “es el principal responsable del presente futbolístico”.

En diálogo con ESPN, Brito analizó el mal momento del conjunto “millonario”, aunque aseguró que confía plenamente en la capacidad del entrenador y del plantel para revertir la situación. “No hemos podido encontrar un once definitivo y los resultados no están a la altura de lo que esperamos. Para mí hay tres factores: la alta rotación, los lesionados y la convocatoria a las selecciones”, señaló.

El titular de River comparó el presente con otros momentos difíciles del ciclo Gallardo: “En 2018 arrancamos un año malo, tuvimos un partido bisagra con Boca en Mendoza y luego fue un año espectacular. Lo importante es que la materia prima está. Tenemos una gran base de jugadores y un gran cuerpo técnico. No me cambia la visión de lo que pensaba hace tres meses”.

Brito también se refirió al proceso de adaptación de los refuerzos: “No hay tiempo para esperar, hay que competir para ganar y eso es ahora. No es una excusa que siempre le haya costado a los jugadores adaptarse a River. La competencia es ahora y tenemos que estar a la altura. Quedan 45 días en los que nos jugamos el año y estamos muy confiados en que el técnico y los jugadores van a poder revertir esto”.

Un vínculo intacto con Gallardo

El presidente reveló detalles de su relación con el DT: “Tengo la suerte de poder cenar con él todos los días antes de los partidos y hablamos de fútbol. Sé perfectamente cómo piensa. Lo que nunca hicimos como dirigentes, por respeto, fue saber el equipo que pondrá al día siguiente”.

Además, aclaró que todas las contrataciones fueron consensuadas: “Cada una de las incorporaciones que hicimos parte del pedido del entrenador, pero la decisión de la contratación y la negociación ha sido nuestra. Me hago totalmente cargo del resultado de los mercados de pases”.

“A la gente se la conoce en la mala”

Respecto a la continuidad del “Muñeco”, Brito fue contundente: “Nadie está pensando en un cambio de DT. El momento de analizar es fin de año. Hoy sería prematuro porque estamos en semifinales de la Copa Argentina y compitiendo en el Clausura. A la gente se la conoce en la mala, y Marcelo está demostrando lo grande que es como líder”.

Por último, habló sobre el mal clima en el Monumental, donde los hinchas despidieron al equipo con silbidos: “Me genera tristeza cuando los jugadores se van silbados del estadio, pero no creo que sea una relación rota. Es una manera del hincha de manifestarse. Los silbidos se callan con goles y resultados. Tenemos que devolverles las alegrías que les dimos con triunfos y ese estilo de juego que nos identifica”.