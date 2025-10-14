Cristina Kirchner llamó a votar contra Milei tras las declaraciones de Trump sobre las elecciones argentinas

La expresidenta reaccionó irónicamente a los dichos del mandatario estadounidense, quien condicionó la ayuda financiera a la Argentina al resultado de los comicios del 26 de octubre. “¡Argentinos, ya saben lo que hay que hacer!”, escribió en redes sociales.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó este martes un llamado a votar contra Javier Milei en las próximas elecciones legislativas, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que la continuidad del apoyo financiero norteamericano dependerá del resultado de los comicios.

“¡Argentinos… ya saben lo que hay que hacer!”, publicó la exmandataria y actual jefa del Partido Justicialista en sus redes sociales, en un mensaje cargado de ironía que rápidamente se viralizó. Su declaración llegó pocos minutos después de las polémicas palabras de Trump durante su encuentro con Milei en la Casa Blanca.

Trump condicionó la ayuda económica a Milei

Durante la reunión bilateral entre ambos mandatarios, Trump expresó su respaldo político al líder libertario, pero advirtió que el apoyo económico de Estados Unidos podría verse afectado si La Libertad Avanza pierde las elecciones.

“Si no gana, no contará con nosotros. Si pierde, no seremos generosos con la Argentina”, afirmó el presidente norteamericano, generando preocupación en los mercados y críticas por parte de la oposición.

Consultado por el diario La Nación, Trump ratificó su postura al señalar que el plan financiero acordado con el Tesoro estadounidense dependerá del rumbo político argentino. “El plan puede fallar, sí, pero también le puede ir bien. Le vamos a dar la chance. Todo puede fallar”, sostuvo.

Repercusiones políticas y económicas

Las declaraciones del mandatario estadounidense provocaron un fuerte impacto en el escenario político local, donde varios dirigentes opositores denunciaron un intento de injerencia extranjera en el proceso electoral argentino.

En tanto, el oficialismo buscó capitalizar el malestar con un mensaje de soberanía y defensa del voto nacional.

La reacción de Cristina Kirchner se inscribe en esa línea: su mensaje fue interpretado como un intento de movilizar al electorado peronista de cara a las elecciones del 26 de octubre, en las que el oficialismo busca retener la mayoría legislativa frente al avance libertario.