"Lo que dijo Trump sobre las elecciones del 26, es un poco para presionar"

Así lo consideró el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este miércoles para Radio Panorama, tras el encuentro que el presidente Javier Milei tuvo con Donald Trump en los Estados Unidos.

Hoy 08:26

El licenciado Osvaldo Granados analizó este miércoles en su columna para Radio Panorama las repercusiones del encuentro entre el presidente Javier Milei y Donald Trump en los Estados Unidos, y consideró que las declaraciones del exmandatario norteamericano buscan ejercer presión política.

“Trump fue algo confuso —dijo Granados—. Afirmó que Javier Milei debía ganar las elecciones, pero parece que pensó que eran presidenciales porque habló de cuatro años fabulosos. Lo que dijo, que si no ganan no van a ser tan generosos, es para presionarlo.”

El analista agregó que no debería sorprender la postura del líder republicano: “En un país donde a todo el mundo se le encuentra algún tipo de kiosco, ¿no va a poder opinar? Si Taiana dice que en Venezuela hay una democracia. No hay que ser hipócritas”, apuntó.

Granados también se refirió al comportamiento de los mercados, que calificó como “una montaña rusa”.

“El mercado bajó y después recuperó, están timbeando mucho. Estamos a ocho días de las elecciones. Faltan pesos, por eso la tasa de interés de plazo fijo aumentó. El costo de vida subió un 2,1%, pero la canasta básica está por debajo de ese porcentaje; con todo el ruido político que hay, es un número para celebrar”, sostuvo.

En cuanto al escenario electoral, el analista consideró que el resultado tenderá a una mayor polarización. “El voto duro es el voto duro, pero el voto blando se va a polarizar”, expresó.

Finalmente, se refirió a las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien anticipó anuncios desde Estados Unidos.

“Caputo habló aparte y dijo que va a anunciar medidas en materia de inversión, comercio exterior y aranceles. En líneas generales, hoy se va a encargar de la economía”, concluyó Granados.