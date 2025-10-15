Tragedia en Rawson: niño de 8 años murió en un tiroteo entre familias

Emir Barboza perdió la vida tras ser herido en un enfrentamiento armado. La Policía ha detenido a siete personas y busca al autor del disparo mortal.

Hoy 09:42

Emir Barboza, de apenas 8 años, murió en la madrugada del martes en San Juan luego de quedar en medio de una feroz pelea a tiros entre tres familias del barrio. El nene recibió un disparo en el pecho y murió antes de llegar al hospital.

Todo empezó unas horas antes con una discusión entre chicos y derivó en una escalada de violencia entre los Limolle, los Carrizo y los Barboza, todos vecinos del barrio Valle Grande, en la ciudad de Rawson.

En cuestión de minutos la pelea sumó a los adultos y terminó a los tiros. Emir, que nada tenía que ver con ese conflicto, quedó en la línea de fuego y fue alcanzado por una bala perdida.

Según los primeros testimonios, desde una casa de la Manzana 23 dispararon varias veces hacia la calle y uno de esos tiros fue el que impactó en Emir, que estaba jugando cerca.