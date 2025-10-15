Comenzó la cuenta regresiva: la UCSE se prepara para una nueva Semana de la Comunicación

La edición 2025 comenzará el próximo lunes. La carrera de Licenciatura en Comunicación Social conmemorará su 36° aniversario con una agenda cargada de actividades.

Hoy 11:29

El lunes 20 de octubre, la Universidad Católica de Santiago del Estero comenzará la celebración de los 36 años de la carrera de Comunicación Social, con un cronograma de actividades que incluye, entre otras, charlas, talleres y proyección de cortometrajes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los estudiantes de primero a cuarto año de la carrera y los docentes que forman parte de la organización invitan a los interesados a acercarse para conocer el trabajo de los comunicadores y festejar juntos el aniversario de la carrera.

Una semana especial

Al igual que en las ediciones anteriores, esta vez con la novedad del cambio de plan de estudios, la Semana de la Comunicación pondrá en valor las piezas comunicativas elaboradas desde las tres nuevas tecnicaturas: Periodismo y Tecnologías de la Información, Diseño Multimedial y Community Management, en conjunto con los trabajos prácticos y proyectos realizados por los estudiantes de todos los años de la carrera, los cuales serán exhibidos en el pabellón de la Facultad de Ciencias para la Innovación y el Desarrollo.

Las celebraciones culminarán el jueves 23 de octubre en una jornada especial, con una feria en la que se podrá disfrutar de la infaltable radio abierta, proyección de piezas audiovisuales, bandas en vivo y sorteos para los participantes. Las actividades tendrán su lado solidario, ya que se organizó una colecta de alimentos.

La ocasión será propicia para estrenar algunas actividades, entre las que se destacan un concurso de crónicas, abierto a estudiantes de nivel superior de carreras afines al periodismo y la comunicación, con temática libre sobre hechos ocurridos en Santiago del Estero; y un laboratorio de cortometrajes, una propuesta práctica destinada a estudiantes de primer año de cualquier carrera de la UCSE, en la que los y las participantes aprenderán a realizar un cortometraje de ficción en 72 horas de la Semana.

Este evento, cuya organización es llevada a cabo por los alumnos de todos los años de la Licenciatura en Comunicación Social, cuenta con el acompañamiento de la Dirección de Carrera, a cargo de la Lic. Jésica Escalada.

Para conocer información acerca de los horarios y las aulas en donde se realizarán las diferentes actividades de la Semana de la Comunicación UCSE, se pueden visitar la cuenta oficial de la Facultad de Ciencias para la Innovación y el Desarrollo y la cuenta oficial de la carrera en sus Instagram: @fcidoficial y @comunicaciónsocialoficial.