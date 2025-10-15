Enzo Pérez sigue en duda, pero Gallardo recupera a dos piezas clave en River

El capitán aún no tiene el alta definitiva tras el corte en la rodilla que lo marginó cuatro partidos, mientras Gallardo celebra las vueltas de Jeremías Ledesma y Pity Martínez, que ya están a disposición para visitar a Talleres.

El paso de las semanas no logra despejar las dudas en River sobre el regreso de Enzo Pérez. El volante, que sufrió un corte en la rodilla durante la revancha ante Palmeiras, todavía no volvió a integrar la lista de convocados y su presencia el sábado ante Talleres, en Córdoba, sigue en duda.

Aunque ya se entrena con normalidad desde la semana pasada, el capitán de 39 años atraviesa una etapa de reacondicionamiento físico tras casi un mes sin competencia oficial. La idea del cuerpo técnico es no apurarlo, teniendo en cuenta la exigencia del calendario y la situación delicada que atraviesa el equipo del Muñeco Gallardo.

La buena noticia para el entrenador es que volverá a contar con varios jugadores que estuvieron ausentes por la fecha FIFA, entre ellos Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Lautaro Rivero, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Matías Galarza, además de Juan Portillo, quien ya cumplió su suspensión.

A su vez, Jeremías Ledesma dejó atrás una lumbalgia y Pity Martínez recibió el alta médica tras un desgarro muscular. Ambos podrían reaparecer en la convocatoria ante Talleres, aunque el cuerpo técnico será cauto con el ex Huracán, que viene de un año complicado por las lesiones.

De esta manera, Gallardo podrá volver a armar un once con más variantes y sin la necesidad de arriesgar a Enzo Pérez, que será evaluado día a día hasta el viernes, cuando se defina si viaja con la delegación a Córdoba.