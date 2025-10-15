La Matanza: una mujer fue asesinada a golpes por su pareja, que confesó el crimen

La víctima tenía 42 años y fue hallada sin vida en su casa de Virrey del Pino. El acusado, su pareja, fue detenido tras confesar el crimen por teléfono.

Hoy 13:38

Un nuevo caso de violencia de género conmocionó a la localidad de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza. Ana Mabel Rodríguez, de 42 años, fue asesinada a golpes dentro de su casa, mientras sus hijos presenciaban la brutal escena.

El principal sospechoso es su pareja, un hombre de 35 años identificado como Ricardo Arias que fue detenido en el lugar del hecho después de llamar a su hermana por teléfono y confesar el crimen.

De acuerdo con los primeros testimonios, la víctima ya había radicado denuncias por violencia de género y Arias tenía una restricción perimetral.

Todo ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Morse al 1500, donde la pareja convivía desde hacía cinco años. Según la reconstrucción, una fuerte discusión habría sido el desencadenante del ataque.

Tras el femicidio, el acusado llamó a su hermana y le contó lo que había hecho. La mujer, en estado de shock, salió corriendo hacia la casa de Ana y en el camino se cruzó con un móvil de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI). Allí alertó a los policías sobre el llamado desesperado que acababa de recibir.

De inmediato, se desplegó un operativo conjunto con personal de la Comisaría 3ª de Virrey del Pino. Al ingresar a la casa, los agentes encontraron al agresor junto al cuerpo de Rodríguez, con marcas visibles de golpes.

“Esto ya estaba escrito, las amenazas de asesinarla las venía realizando desde hace un tiempo largo. Yo tengo todos los audios guardados de cuando ella me lo contaba”, contó Carlos, el hermano de la víctima, al medio El 1 Digital.

Consternado, recordó que trató de intervenir en favor de su hermana. “Llegué a hablar con él, le dije que no la amenace más, que se calme. Mi hermana me dijo que se había calmado, pero mi intuición era que algo pasaba de nuevo y ella no me contaba”, dijo al medio anteriormente citado.

El sábado, Carlos le mandó un mensaje a Mabel. Le llegó, pero no obtuvo respuesta. “Decidí llamar a mi mamá, pero tampoco me respondía. El domingo fue al lugar y se encontró lo peor. Mi hermana ya estaba muerta”, relató.

Los menores que estaban en la casa fueron rescatados y puestos bajo resguardo por el Servicio Local de Protección de Derechos. El fiscal de Homicidios Diego Rulli trabajó en la escena y confirmó la mecánica del hecho, mientras la Policía Científica realizaba las pericias correspondientes.

El caso fue caratulado como homicidio agravado por el vínculo, un delito que prevé la pena de prisión perpetua. Aunque el acusado se negó a declarar ante la Justicia, su confesión telefónica quedó registrada como una prueba clave en la causa.