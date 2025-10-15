De La Banda al Barrio Chino: Claudio Vega es nuevo refuerzo de Unión Santiago

El experimentado delantero se convirtió en flamante incorporación del Tricolor, tras rescindir su vínculo con el Profe, club con el que venía disputando el Federal A. El atacante llega con el objetivo de pelear el ascenso.

Hoy 20:00

Unión Santiago sumó un nombre de peso: Claudio Vega, delantero con experiencia y pasado reciente en Sarmiento, donde no venía teniendo demasiados minutos. El jugador rescindió su contrato este mediodía y rápidamente acordó condiciones con el Tricolor, que se prepara para afrontar el Regional Federal Amateur 2025/26.

La llegada de Vega es vista como un gran refuerzo para el conjunto capitalino, que tiene objetivos ambiciosos de cara a la próxima temporada y busca ser protagonista en su zona. El atacante regresa al torneo con la ilusión de lograr el ascenso al Federal A, un sueño que Unión Santiago persigue hace varios años.

Desde la dirigencia también intentaron avanzar por otros nombres de Sarmiento, como el defensor Guillermo Guzmán y el mediocampista Maximiliano Sánchez Arriola, aunque ambos decidieron mantenerse en el club bandeño al menos hasta finalizar la actual competencia. De hecho, la clasificación de Sarmiento a los octavos de final de la fase Reválida complicó las gestiones, ya que, de haber quedado eliminado, los dos jugadores estaban cerca de sumarse al proyecto tricolor.

El cierre del mercado le da poco margen a Unión Santiago, ya que los clubes tienen tiempo para incorporar refuerzos hasta el 27 de octubre, en medio del calendario apretado y del contexto electoral. Con Vega confirmado, el Tricolor sigue activo y no descarta más incorporaciones en los próximos días.

De cara al torneo, Unión ya aseguró tres incorporaciones: los delanteros Facundo Pérez y Aguirre Gerez, además del arquero Ángel Leal. Sin embargo, la dirigencia trabaja en la llegada de tres refuerzos más.

Zona 12: Club Atlético Unión Santiago (Santiago del Estero), Fútbol Infantil Diego Armando (El Arenal, Jiménez, Santiago del Estero), Asociación Civil, Social y Deportiva Los Verdes Fútbol Club (El Mojón, Pellegrini, Santiago del Estero) y Asociación Civil Talleres Fútbol Club (Nueva Esperanza, Santiago del Estero). Su debut será el 19 de octubre ante FIDA, desde las 21:00 en condición de local, en lo que marcará el inicio de un nuevo sueño de ascenso.