Alejandro Parnás propone un modelo agroindustrial en caso de ser gobernador

El candidato a gobernador por Despierta Santiago destacó el potencial productivo de la provincia y planteó un cambio hacia un esquema que genere valor agregado y empleo privado.

15/10/2025

El candidato a gobernador por el espacio Despierta Santiago, Alejandro Parnás, fue entrevistado este miércoles en el programa Libertad de Opinión, donde presentó los ejes principales de su propuesta de gobierno.

Parnás destacó que Santiago cuenta con una base sólida en materia de producción primaria, con altos niveles de generación de maíz, soja, trigo, algodón y una ganadería diversificada. Sin embargo, advirtió que el valor agregado de esa producción es mínimo.

En ese sentido, propuso impulsar un modelo agroindustrial que transforme la producción local: “El desarrollo vendrá de la mano de convertir el trigo en harina, el maíz y la soja en aceite, el algodón en productos textiles”. Para ello, señaló que Santiago necesita avanzar en dos frentes: mejorar la infraestructura básica, rutas, energía, conectividad y acceso al agua, y garantizar seguridad jurídica, incluyendo la regularización de la propiedad de la tierra para atraer inversiones.