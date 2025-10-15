Verónica Larcher: “Quiero ser gobernadora porque estoy preparada y soy una persona honesta”

La candidata del Frente Renovador destacó la figura de Sergio Massa, planteó un modelo basado en la justicia social y advirtió sobre la situación económica, educativa y sanitaria en Santiago del Estero.

La candidata a gobernadora por el Frente Renovador, Verónica Larcher, afirmó en Libertad de Opinión que su espacio propone “un modelo con justicia social”, en contraposición a las ideas libertarias que —según dijo— “consideran ese concepto una mala palabra”. Reconoció a Sergio Massa como su referente nacional y resaltó su papel en la unión del peronismo. “Mi compromiso es con las familias santiagueñas, con su dignidad y con la recuperación de un proyecto que ponga en el centro a la gente”, expresó.

Durante su recorrido por la provincia, Larcher sostuvo que la principal preocupación de la población es la pérdida del poder adquisitivo y la falta de oportunidades. “En 2024 fuimos la provincia con los sueldos más bajos del país. Hoy, los salarios están en la indignidad: las familias no llegan a fin de mes”, advirtió. Además, remarcó la necesidad de abordar los problemas estructurales de empleo, educación y salud.

En relación con la educación, la candidata lamentó los altos índices de deserción escolar, especialmente en el interior. “De cada cien chicos que inician la primaria, sólo cinco se reciben. Esa realidad está vinculada a la crisis económica. Muchos jóvenes abandonan la escuela o la universidad porque no tienen ingresos”, señaló. También denunció la intervención del Consejo de Educación y afirmó que “nuestro pueblo está creciendo ignorante por falta de oportunidades”.

Larcher manifestó su preocupación por la situación del sistema de salud y la falta de profesionales en el interior. “Las mujeres tienen que venir a parir a Capital o a La Banda porque no hay médicos. Los profesionales son muy capaces, pero se van por falta de condiciones”, indicó. Finalmente, destacó su trayectoria militante: “No heredé cargos, me los gané trabajando. Quiero ser gobernadora porque estoy preparada y soy una persona honesta. Las madres lloran por sus hijos por culpa de la droga, y quiero estar ahí para cambiar esa realidad”.