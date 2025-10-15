Roger Nediani presentó sus propuestas y dijo que “Santiago necesita crecer con producción, industrialización y trabajo digno”

El candidato a gobernador por Unidos para el Futuro fue entrevistado en Libertad de Opinión.

Hoy 22:51

El candidato a gobernador por el frente Unidos para el Futuro, Roger Nediani, presentó este miércoles en el programa Libertad de Opinión sus principales propuestas de gobierno.

Acompañado por referentes de distintos espacios políticos, el actual intendente de La Banda sostuvo que su frente “nace con la mirada de construir un Santiago distinto, que apueste a la producción y a la industrialización”, destacando su experiencia como ingeniero agrónomo y su conocimiento del territorio provincial.

Entre sus principales ejes, Nediani planteó la necesidad de fortalecer el sistema productivo a través de obras de infraestructura, energía y caminos rurales. Propuso ampliar las zonas de riego en departamentos como Figueroa y Robles para incorporar hasta 50 mil hectáreas a la producción agrícola, y acompañar ese crecimiento con un plan de industrialización que genere empleo genuino. “No se puede hablar de desarrollo si no se garantiza energía, caminos y conectividad para los productores”, remarcó.

Asimismo, el candidato enfatizó su compromiso con una distribución equitativa de los recursos provinciales. Reiteró su reclamo por una actualización de los índices de coparticipación, especialmente para La Banda, que —según dijo— “recibe los mismos recursos que cuando tenía 70 mil habitantes, pese a que hoy somos más de 200 mil”. Finalmente, convocó a los santiagueños a “votar por una alternativa real” el próximo 26 de octubre, asegurando que su espacio representa “una oposición con respeto, convicción y compromiso para transformar definitivamente la provincia”.