Caída global de YouTube: usuarios reportan fallas para reproducir videos

Miles de usuarios en todo el mundo reportaron este miércoles una interrupción masiva en la plataforma de videos.

Hoy 21:25

Según el sitio Downdetector, más de 300.000 personas informaron problemas para reproducir contenido, acceder a sus cuentas o cargar la página.

Las fallas también afectaron a YouTube Music y YouTube TV, mientras que otros servicios de Google, como Gmail, Drive y Maps, funcionaron con normalidad.

En redes sociales, los usuarios compartieron mensajes de error como “Ocurrió un error, por favor inténtalo más tarde” y pantallas negras al intentar reproducir videos.