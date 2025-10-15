Caída global de YouTube: usuarios reportan fallas para reproducir videos

Miles de usuarios en todo el mundo reportaron este miércoles una interrupción masiva en la plataforma de videos.
Según el sitio Downdetector, más de 300.000 personas informaron problemas para reproducir contenido, acceder a sus cuentas o cargar la página.
Las fallas también afectaron a YouTube Music y YouTube TV, mientras que otros servicios de Google, como Gmail, Drive y Maps, funcionaron con normalidad.
En redes sociales, los usuarios compartieron mensajes de error como “Ocurrió un error, por favor inténtalo más tarde” y pantallas negras al intentar reproducir videos.