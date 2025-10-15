Ítalo Cioccolani: “Santiago debe incorporarse al cambio nacional y elevar el ingreso de los santiagueños”

El candidato de La Libertad Avanza presentó este miércoles sus propuestas en Libertad de Opinión.

Hoy 22:50

El candidato a gobernador por La Libertad Avanza, Ítalo Cioccolani, presentó sus propuestas de cara a las elecciones del 26 de octubre durante una entrevista en Libertad de Opinión. En su exposición, sostuvo que Santiago del Estero “aún no vive los cambios que impulsa Javier Milei a nivel nacional”, y llamó a “iniciar una transición hacia un modelo que fomente la productividad, la inversión privada y el trabajo genuino”. “Durante más de 50 años, los santiagueños hemos tenido los peores sueldos del país. Es hora de cambiar esa realidad”, afirmó.

Cioccolani explicó que su proyecto apunta a elevar el ingreso per cápita de los santiagueños y a “terminar con la dependencia del empleo público como única salida laboral”. En ese sentido, propuso transformar el sistema salarial provincial incorporando los bonos al sueldo básico y ajustándolos mensualmente por inflación.

“El santiagueño tiene que vivir con previsibilidad, no con parches. Si Nación puede actualizar los sueldos, la provincia también debe hacerlo”, remarcó. Además, planteó la necesidad de implementar una carrera administrativa con incentivos y premios al mérito para los empleados públicos que se capaciten y cumplan objetivos de gestión.

Entre sus principales medidas, el candidato libertario adelantó la creación de líneas de crédito para la construcción y el estudio. También propuso una política crediticia diferenciada que beneficie a quienes contraten mano de obra local. “Queremos que el santiagueño gaste y trabaje en su provincia. Si fomentamos el empleo y el consumo interno, los jóvenes no se irán a buscar oportunidades afuera”, aseguró.

Finalmente, Cioccolani anunció que impulsará la modernización del sistema educativo, con créditos estudiantiles accesibles y la eliminación de la intervención del Consejo de Educación. “La educación debe premiar el esfuerzo, no el adoctrinamiento. Vamos a dar herramientas para que los jóvenes se formen, trabajen y emprendan en Santiago del Estero”, sostuvo. En su mensaje final, pidió el acompañamiento de los votantes y afirmó: “Somos gente común que sabe lo que cuesta producir y pagar impuestos. Vamos a gobernar con eficiencia y honestidad, para que el esfuerzo del santiagueño valga más y su futuro esté en su tierra”.