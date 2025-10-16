Crítica de "TRON: Ares"

La nueva entrega de la saga con Jared Leto, Evan Peters y Gillian Anderson.

Cuando en 1982 se estrenó Tron, pocos podían imaginar que aquel experimento audiovisual visionario, a medio camino entre la ciencia ficción filosófica y el videojuego abstracto, acabaría convertido en una pieza fundacional de la cultura digital contemporánea. Fue una de las primeras películas en incorporar imágenes generadas por ordenador, y aunque su historia parecía sacada de un manual de programación con espíritu mesiánico, su impacto visual fue tal que abrió un territorio inexplorado para el cine de gran presupuesto hasta entonces, redefiniendo la ciencia ficción como un espacio de exploración estética pero también filosófica. Pues bien, ahora, más de cuarenta años después de la primera incursión en el Grid, esta tercera entrega reaparece con tanto estilo como nostalgia, y con un dominio absoluto del tempo visual y sonoro. Un espectáculo que es puro derroche visual, un festín para los sentidos que sabe muy bien de dónde viene y hacia dónde quiere llevarnos. Vamos, todo aquello que no consiguió ‘Tron: Legacy’, aquella decepcionante y descafeinada segunda parte como un sistema operativo que no terminaba de arrancar. Tenía algo de estilo y la BSO de Daft Punk por estandarte, pero más bien poca chicha.

Aquí tiene mucho que ver la dirección de Joachim Rønning. Las líneas de neón que palpitan como arterias de luz, los paisajes digitales y las texturas hiperrealistas no se limitan a actualizar la estética ochentera: la expanden con una precisión que roza lo pictórico. Incluso en los momentos de mayor grandilocuencia visual, hay una sensación de control quirúrgico que evita el caos. Se percibe un gusto por la composición, una conciencia espacial que rara vez se ve en el blockbuster actual. Pero lo más interesante es que no se trata de un ejercicio frío; hay un pulso rítmico en la puesta en escena que recuerda, por momentos, a la coreografía de un concierto electrónico: luces, movimiento y arquitectura en perfecta sincronía. Y lo que es mejor: nunca pierde el control, ni siquiera en esa glorioso tramo final que puede recordar a otro blockbuster hecho con sentido y pericia como ‘Los Cuatro Fantásticos: primeros pasos’.

Esta inmersión visual encuentra su eco perfecto en la banda sonora, firmada por Trent Reznor y Atticus Ross, asimismo productores del invento, bajo el paraguas de Nine Inch Nails. Lejos de los sintetizadores retro de ‘Tron: Legacy’, esta partitura es un torrente sonoro que combina la agresividad del techno industrial con la melancolía de un réquiem digital. No se trata de un simple añadido: es una fuerza estructurante, un pilar estructural que dialoga con la puesta en escena. Su música empuja, distorsiona, invade y eleva las secuencias visuales a un estado casi hipnótico.

Incluso, siendo consciente de su legado, integra un homenaje a la película original con una elegancia inusual en estos tiempos de referencias enlatadas, de guiños complacientes. No es un simple guiño complaciente: está justificado, tiene peso emocional y visual, y aparece en el momento justo, como si el propio 1982 se colara en la línea de código de 2025 para recordarnos de dónde partió todo. Hay nostalgia, sí, pero con sentido: hay disquetes, sí, y hasta un homenaje nada disimulado a la música de Depeche Mode. Dejando aún más en evidencia la segunda parte dirigida por Joseph Kosinski. De hecho, este modesto cronista es del parecer que esta es la película que querrían haber hecho en el 2010, solo que en aquel entonces la tecnología no era la de ahora, y eso que tan solo han pasado quince años: ¿alguien recuerda ese rejuvenecimiento digital de Jeff Bridges tan mal resuelto? Pues eso.

Ahora bien, donde ‘Tron: Ares’ no brilla con la misma intensidad es en su guión, sin duda, el eslabón más débil de la cadena, juntamente con un Jared Leto que parece actuar con piloto automático -será por el personaje que interpreta-. Por otro lado, un problema bastante común en el blockbuster moderno. Da la sensación como si en su ánimo de hacer lucir ese gran circo de tres pistas, se hubieran olvidado de tejer una historia con más sentido, ofreciendo en ocasiones soluciones demasiado fáciles que desentonan con lo que ves, y debiendo potenciar personajes que merecían más peso, como esa Athena que interpreta una espléndida Jodie Turner-Smith. No la impulsa hacia territorios inesperados. Hay algunos destellos de ideas interesantes, sí, aunque no siempre explotadas con la misma audacia que la puesta en escena. Y en ciertos tramos, la narrativa parece limitarse a no molestar al espectáculo.

Pero esa debilidad narrativa no empaña un logro estilístico evidente: esto no va de ser un simple revival: es una actualización en toda regla, una película que baila con su pasado sin quedar atrapada en él. Un triunfo del cine como experiencia sensorial, un puente entre el pasado analógico y el futuro digital que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia humanidad en un mundo de algoritmos. Y que entiende lo que el espectador espera de una superproducción de estas características y se lo entrega con estilo, personalidad y un respeto poco común por su propio legado. Porque en realidad, nos quiere decir que el grid no es solo un lugar en la pantalla, sino un reflejo de nuestra propia búsqueda de sentido. Y en ese reflejo, ‘Tron: Ares’ encuentra su verdadera victoria: hacernos soñar, una vez más, con ser luz en la máquina.

Para amantes de los grandes festines visuales.