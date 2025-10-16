Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 OCT 2025 | 24º
X
Regionales

Conmoción en Chaco por el asesinato de un hombre que recibió un tiro en la cara

Un nuevo hecho de violencia estremeció a la vecina provincia. Gastón Salinas, de 37 años, fue asesinado en un sangriento hecho que tiene un detenido.

Hoy 08:12
Ambulancia de Chaco.

Según fuentes cercanas a la investigación, el ataque habría ocurrido en el marco de un enfrentamiento entre grupos vinculados al narcomenudeo, que mantienen cruces violentos desde hace semanas. Familiares de la víctima señalaron que Salinas ya había recibido amenazas previas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Salinas murió en el lugar antes de recibir asistencia médica. La escena fue rápidamente acordonada por varias unidades policiales, ante la tensión reinante en el barrio, informa Diario Norte de Chaco.

"Lachi" Fernández fue detenido de inmediato como presunto autor del crimen, y se encuentra a disposición de la justicia. La fiscalía trabaja para determinar el móvil del homicidio y si se trató de un ajuste de cuentas entre bandas.

Vecinos de Villa Libertad expresaron su preocupación por la escalada de violencia en la zona, donde en los últimos meses se han registrado varios hechos similares.

La investigación continúa y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre el detenido y el trasfondo del crimen.

TEMAS Narcomenudeo Chaco

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Argentina y Marruecos definen al campeón del Mundial Sub-20: cuándo se juega, horario y sede
  2. 2. Francia quedó eliminada del Mundial Sub-20 y se frustró la final soñada con Argentina
  3. 3. Elías Suárez mantuvo importantes reuniones en Ciudad Capital
  4. 4. Neder: “El 26 de octubre Fuerza Patria en las urnas, por una economía con la gente adentro”
  5. 5. Argentina aprobó el primer test molecular para detectar Chagas en recién nacidos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT