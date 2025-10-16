Conmoción en Chaco por el asesinato de un hombre que recibió un tiro en la cara

Un nuevo hecho de violencia estremeció a la vecina provincia. Gastón Salinas, de 37 años, fue asesinado en un sangriento hecho que tiene un detenido.

Según fuentes cercanas a la investigación, el ataque habría ocurrido en el marco de un enfrentamiento entre grupos vinculados al narcomenudeo, que mantienen cruces violentos desde hace semanas. Familiares de la víctima señalaron que Salinas ya había recibido amenazas previas.

Salinas murió en el lugar antes de recibir asistencia médica. La escena fue rápidamente acordonada por varias unidades policiales, ante la tensión reinante en el barrio, informa Diario Norte de Chaco.

"Lachi" Fernández fue detenido de inmediato como presunto autor del crimen, y se encuentra a disposición de la justicia. La fiscalía trabaja para determinar el móvil del homicidio y si se trató de un ajuste de cuentas entre bandas.

Vecinos de Villa Libertad expresaron su preocupación por la escalada de violencia en la zona, donde en los últimos meses se han registrado varios hechos similares.

La investigación continúa y se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre el detenido y el trasfondo del crimen.