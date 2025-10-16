Ingresar
Colaborá con Cáritas y sumate al lado solidario de la Semana de la Comunicación 2025

Un pequeño gesto puede cambiar mucho. Ayudá a Cáritas Santiago del Estero a través de la colecta de alimentos que se realizará en el marco de la Semana de la Comunicación de la UCSE.

Hoy 09:20

Son tiempos difíciles y los integrantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica de Santiago del Estero lo saben. Por este motivo, es oportuno colaborar con Cáritas Santiago del Estero mediante una colecta de alimentos que se realizará en la Semana de la Comunicación 2025.

Las donaciones, precisaron los organizadores, se recibirán en la Facultad de Ciencias para la Innovación y el Desarrollo. Tu ayuda hace la diferencia y muchos hermanos necesitan de ella.

Dale, no te quedes afuera y mostrá tu lado solidario donando alimentos no perecederos que luego serán entregados a Cáritas.

