Un presunto matricidio causa estupor en Jujuy

La víctima, de 56 años, es la madre del joven de 19 que falleció tras arrojarse de un puente en la provincia norteña. Un principio de incendio en la tarde del martes permitió descubrir el cadáver en la casa de la familia.

Hoy 09:37

La Justicia jujeña trabaja en la investigación de la causa de muerte de una mujer de 56 años, encontrada en su domicilio del barrio El Chingo de la capital jujeña. Se trata de la madre del joven que el pasado martes por la tarde se arrojó desde el puente San Martín de ciudad capital, y cayó en la playa del Río Grande, quien horas después falleció en el hospital "Pablo Soria". Un principio de incendio en la casa permitió descubrir el cadáver. Por estas horas, la pesquisa también trabaja en conocer si existe algún nexo entre la muerte del hombre de 19 años y la de su progenitora.

Según informa El Tribuno de Jujuy, por estas horas la Fiscalía Especializada en Violencia de Género realiza las tareas investigativas para dilucidar la causa del fallecimiento de la mujer encontrada en su vivienda. Esto es así porque a la muerte del hombre identificado como Benjamín Lautaro Mayo en la noche del martes, le siguió el macabro hallazgo en la casa en la cual residía junto a su madre.

De acuerdo a la información recabada por El Tribuno de Jujuy en el lugar del hecho, una propiedad ubicada en la calle Ricardo Alfonsín casi esquina Paso de Jama, el pasado 14 de octubre por la tarde los vecinos de la mujer alertaron a la Bomberos acerca de un posible incendio.

Por esa razón, de inmediato se constituyó una comisión en la casa del barrio El Chingo para trabajar en el combate contra el fuego, el cual fue sofocado rápidamente.

No obstante, los bomberos fueron testigos del hallazgo de un cadáver que se encontraba en el interior de la vivienda, por lo que dieron rápida intervención a la Policía.

El cuerpo

Si bien está en plena etapa de investigación, de acuerdo a fuentes cercanas a la pesquisa en curso, la víctima habría fallecido hace diez días, al menos. Por lo tanto, estaría en avanzado estado de descomposición, tanto por la fecha de muerte como por las altas temperaturas registradas en algunos de los últimos quince días de este mes. Esa es una hipótesis que se podría confirmar hoy mediante la autopsia que se le va a practicar al cadáver en la morgue judicial de Alto Comedero. También será examinado el cuerpo de su hijo.

Además, aunque hasta el momento no hay precisiones acerca de cómo fue encontrado el cuerpo, tanto en referencia al lugar de la casa como a la posición del mismo, algunas fuentes hablaban de que podría presentar heridas compatibles con un objeto cortopunzante en distintos sectores de su humanidad. Otra situación que deberá ser constatada en la intervención del médico forense.

El Tribuno fue testigo de que ayer al mediodía continuaban trabajando en el lugar del macabro hallazgo, los integrantes de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 1 y de Criminalística para realizar la recolección de las evidencias. Las mismas van a permitir dilucidar lo ocurrido en la casa de la calle Ricardo Alfonsín casi Paso de Jama, del barrio capitalino de El Chingo.

Por su parte el Centro de Asistencia a la Víctima, dependiente del Ministerio Público de la Acusación (MPA), trabajaba con los familiares más directos de la mujer, los hijos principalmente, ante la situación que les toca padecer. Este organismo tiene como función brindar asistencia y representación jurídica a víctimas en el proceso penal; trabajan informándoles de forma clara y precisa sobre cuáles son sus derechos y garantías que las asisten de acuerdo a la normativa legal vigente; esta asistencia es gratuita. Por otra parte, cuenta con un equipo interdisciplinario compuesto no solamente de abogados, sino también de psicólogos y asistentes sociales.

El hijo de la mujer encontrada sin vida en su casa

Como se dijo en los párrafos de la nota central, el cuerpo de la mujer de 56 años se descubrió gracias a un incendio en su domicilio el martes por la tarde. Algunos minutos después, alrededor de las 19.20 el Sistema 911 alertó a la Seccional 3° del barrio Chijra acerca de un hombre que se arrojó del puente San Martín hacia el Río Grande.

Además, el 911 informó que un auto marca Ford Focus de color gris había impactado contra una de las barandas de contención del viaducto luego de subir a la vereda de la mano en sentido sur-norte, en la dirección que va del centro capitalino hacia el barrio Chijra. Por esa razón, los efectivos policiales arribaron al lugar, distante a pocos metros de la dependencia, y constataron lo sucedido.

Fue entonces que los uniformados se entrevistaron con ocasionales transeúntes, quienes fueron testigos de lo sucedido. Así fue que narraron que un hombre se bajó de un auto aún en movimiento y saltó desde el puente, mientras el vehículo continuó su recorrido fuera de control hasta subirse a la vereda y ser frenado por la contención. Mas allá de esto, no se registraron peatones heridos en un lugar con mucha circulación durante el día.

A raíz del hecho, se constituyeron en el lecho del río integrantes de Bomberos de la Policía, abocados a la tarea de rescate, y el personal del Same, que se encargó de trasladar al joven en estado crítico hasta el hospital “Pablo Soria” de la capital. Sin embargo, más allá de los esfuerzos médicos, el herido perdió la vida horas más tarde, por la noche del martes. Finalmente, la investigación se centra no solamente en conocer las causas de muerte de la mujer, sino también en si existe algún nexo entre el fallecimiento del joven y el de su madre en la casa de la familia del barrio El Chingo.