Mia Goth confirma su participación en el reboot de “Blade” y se refiere a los retrasos del proyecto

La actriz británica reafirmó su continuidad en la esperada producción de Marvel protagonizada por Mahershala Ali. Mientras tanto alterna proyectos con Guillermo del Toro, Christopher Nolan y la nueva entrega de Star Wars.

Hoy 09:44

El reinicio de “Blade”, una de las próximas producciones del universo Marvel, continúa en desarrollo pese a los inconvenientes creativos que ha enfrentado durante los últimos años. El proyecto aún no tiene fecha confirmada de estreno.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La película retomará la historia del “asesino de vampiros”, personaje que debutó en el cine en 1998, interpretado por Wesley Snipes, y que luego protagonizó dos secuelas: Blade II (2002) y Blade: Trinity (2004). Quince años después de la última entrega, Marvel Studios anunció un reboot con Mahershala Ali como protagonista, ganador de dos premios Oscar como mejor actor de reparto.

En una entrevista con la revista Elle, la actriz Mia Goth, quien también forma parte del elenco, confirmó que sigue vinculada al proyecto y se refirió a las demoras en la producción: “Que se hayan tomado el tiempo que se han tomado es para mejor. Quieren hacerlo bien”, señaló.

Mia Goth

Goth, reconocida por su trabajo en la trilogía de terror compuesta por X, Pearl y MaXXXine, también participará en “Frankenstein”, dirigida por Guillermo del Toro, junto a Oscar Isaac y Jacob Elordi. Además, fue confirmada para la adaptación de “La Odisea”, dirigida por Christopher Nolan, prevista para 2026.

La actriz continúa sumando proyectos de alto perfil. En diciembre, iniciará el rodaje de “Star Wars: Starfighter”, dirigida por Shawn Levy, conocido por Stranger Things, El proyecto Adam y Deadpool y Wolverine.

Mia Goth

Goth expresó su entusiasmo por formar parte de la franquicia: “Es muy intenso, pero me encanta. Es un guion fantástico, verdaderamente fantástico”.

Por su parte, Levy destacó el talento de la actriz: “Necesitábamos una actriz singular para interpretar a un personaje nuevo y complejo. No existe una ‘tipo Mia Goth’; simplemente existe Mia”.

Con una carrera consolidada en el cine independiente y un presente ligado a grandes producciones, Mia Goth continúa posicionándose como una de las intérpretes más versátiles y solicitadas de su generación.