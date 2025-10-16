La cartelera de Cine Sunstar se renueva con tres estrenos espectaculares

Como cada jueves, las novedades dicen presente en la grilla de propuestas. Entrá en la nota, enterate cuáles son y disfrutá de los avances.

Hoy 09:57

Jueves, día de estrenos para Cine Sunstar que suma a su cartelera tres estrenos para todos los cinéfilos santiagueños.

Llegan la secuela de la película de terror Teléfono negro, además de la comedia romántica italiana Locamente y la animación Frankie y los monstruos.

Teléfono negro 2. Basada en un relato corto escrito por Joe Hill, hijo del mítico autor y rey del terror Stephen King. La historia nos adentra en un lúgubre sótano insonorizado cuyas paredes están manchadas con la sangre de las víctimas que anteriormente estuvieron allí cautivas. Colgado de esas mismas paredes hay un teléfono. Está desconectado, pero cuando ese teléfono comienza a sonar, a través de él pueden escucharse las voces de los niños que un siniestro enmascarado secuestró y asesinó. El Captor está de vuelta en una nueva entrega cargada de suspense, acción y horror.

Locamente. En su primera cita, Piero y Lara intentan impresionarse, pero dentro de sus cabezas reina el caos. Las múltiples personalidades que ocupan su mente — la romántica, la racional, la insegura y la pasional— pelean por el control de la situación. Discuten, seducen, sabotean y a veces pierden los nervios. ¿Quién ganará la batalla interior? ¿El corazón o el deseo? Las expectativas son altas y la noche promete.