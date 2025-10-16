Impactantes imágenes: así quedó el auto en el que viajaban las víctimas del trágico accidente en la Ruta 34

El accidente ocurrió durante la mañana de este jueves, en la Ruta Nacional 34 entre las localidades Garza y Lugones. El Volkswagen Voyage en el que se trasladaban las víctimas terminó completamente destruido.

La Ruta Nacional 34 fue escenario de una tragedia vial durante la mañana de este miércoles, cuando un automóvil Volkswagen Voyage y una camioneta Volkswagen Amarok colisionaron de manera frontal a la altura del kilómetro 616, entre Garza y Lugones, en el departamento Avellaneda.

En el auto viajaban Carlos David Leguizamón, de 33 años, y su padre, René Leguizamón, de 72, ambos con domicilio en Lugones, quienes murieron de manera instantánea debido a la violencia del impacto. También se encontraba a bordo Mónica Quiroga, de 41 años, quien resultó gravemente herida y fue trasladada al Hospital Regional, donde permanece en estado delicado.

El Volkswagen Voyage quedó completamente destrozado, con la parte frontal totalmente aplastada y retorcida por el golpe, lo que refleja la potencia del choque contra la camioneta Amarok, que era ocupada por dos hombres oriundos de Orán, Salta, quienes se dirigían hacia Buenos Aires.

Personal de Policía y la Unidad Morguera trabajó por largo tiempo para poder rescatar los cuerpos y asistir a la mujer herida, en medio de una escena de gran conmoción.

El tránsito permaneció totalmente interrumpido durante varias horas, mientras peritos de Criminalística realizaban las tareas correspondientes para determinar las causas del siniestro.