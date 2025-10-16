¿La IA puede reemplazarnos? Un especialista afirmó que “no lo hará, pero el humano puede volverse obsoleto si no se adapta”

Chris Meniw se refirió al impacto de la tecnología en la vida cotidiana y el trabajo.

Hoy 15:18

El especialista en inteligencia artificial Chris Meniw analizó el impacto de la tecnología en la vida cotidiana y advirtió que el verdadero desafío no está en competir con las máquinas, sino en aprender a convivir con ellas y desarrollar las habilidades humanas que hoy están en riesgo de perderse.

Durante su exposición, Meniw destacó que la inteligencia artificial “ya está presente en todos los aspectos de la vida” y que su influencia “seguirá creciendo a un ritmo cada vez más acelerado”.

Según explicó, el debate no debe centrarse únicamente en lo tecnológico, sino en cómo el ser humano puede seguir siendo relevante en un mundo dominado por agentes autónomos capaces de tomar decisiones propias.

“No hay que preguntarse si la inteligencia artificial nos va a reemplazar, sino cómo nosotros estamos dejando de valorar y ejercitar las habilidades que nos hacen humanos”, expresó el experto.

Para Meniw, la clave está en adaptarse y especializarse, no en competir. “El problema no es el empleo, sino la empleabilidad”, subrayó, al remarcar que la falta de formación en nuevas habilidades está generando un vacío laboral incluso en sectores con alta demanda.

Citando informes internacionales, señaló que en América Latina hay 23 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, mientras que el 49% de los puestos laborales no se cubren por falta de personas capacitadas. En algunos países, como Costa Rica, esa cifra llega al 70%.

“No se trata de esperar años para actualizar los sistemas educativos. Hay que actuar ahora, porque estamos creando una obsolescencia programada: los egresados de hoy pueden quedar obsoletos mañana”, alertó.

El especialista también insistió en que las habilidades del futuro no serán solo técnicas, sino emocionales y cognitivas: la empatía, la autoconciencia, la creatividad y la capacidad de adaptación serán claves para convivir con una inteligencia artificial que “ya no es solo una herramienta, sino un agente autónomo”.

Finalmente, Meniw llamó a “empoderar al ser humano” y promover una educación integral que permita afrontar los cambios de la llamada quinta revolución industrial, donde se fusionan el hombre y la máquina.

“Estamos ante el nacimiento de una nueva era, la era sintética -afirmó-, y solo los que sepan entender, anticipar y usar los datos serán quienes tengan el control del futuro”.