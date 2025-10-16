Gallardo prepara medio equipo nuevo en River para enfrentar a Talleres

El DT recupera a los seis seleccionados tras la fecha FIFA y evalúa cambios masivos para cortar la mala racha. Acuña, en duda por una molestia.

Hoy 15:45

River atraviesa un momento delicado y Marcelo Gallardo sabe que el partido del sábado ante Talleres de Córdoba puede ser un punto de quiebre. Tras la derrota ante Sarmiento con un equipo improvisado, el entrenador recuperará este jueves a los seis futbolistas convocados por sus selecciones, quienes se reincorporarán al River Camp: Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Lautaro Rivero, Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Matías Galarza.

El regreso de los internacionales le permite al DT rearmar medio equipo para intentar poner fin a una racha negativa que preocupa: el Millonario perdió seis de los últimos siete partidos y necesita sumar para mantenerse en zona de repechaje en la tabla anual. Además, Juan Portillo ya cumplió su suspensión y estará disponible, lo que amplía las variantes en el mediocampo.

De cara al duelo con la T, Gallardo espera por la evolución de Marcos Acuña, quien no sumó minutos con la Selección Argentina debido a una molestia en la rodilla. El “Huevo” había salido golpeado en el partido ante Rosario Central y su presencia el sábado está en duda, por lo que Milton Casco aparece como alternativa. En tanto, Jeremías Ledesma y Gonzalo “Pity” Martínez recibieron el alta médica y podrían ser convocados nuevamente.

Si todo marcha según lo previsto, el once que se perfila para visitar a Talleres sería:

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña o Milton Casco; Giuliano Galoppo, Juan Portillo, Kevin Castaño; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi o Facundo Colidio.