Las opciones de Quinteros para reemplazar a Santiago Montiel en Independiente

El DT del Rojo analiza alternativas para ocupar el puesto del futbolista expulsado ante Lanús. Enzo Taborda parte con ventaja, pero no es el único candidato.

Hoy 15:58

De cara al duelo del próximo domingo a las 18 ante San Martín de San Juan, por una nueva fecha del Torneo Clausura, Gustavo Quinteros debe definir cómo reemplazar a Santiago Montiel, quien fue expulsado en el partido anterior. El entrenador de Independiente baraja varias alternativas, con Enzo Taborda como principal opción, aunque no se descarta que surja alguna sorpresa en la práctica decisiva.

El juvenil de 20 años se perfila como titular tras dejar buenas sensaciones frente a Lanús, cuando ingresó a los 61 minutos por Luciano Cabral y aportó dinámica y profundidad por el sector derecho. Taborda, que ya había sumado minutos ante Godoy Cruz, registra cuatro partidos en Primera y un gran rendimiento en Reserva, donde marcó cinco goles en 12 partidos del Apertura de la Copa Proyección y uno más en el torneo siguiente.

De todos modos, Quinteros también analiza otras variantes. Una de ellas es Lautaro Millán, una de las joyas de las inferiores del Rojo y reciente participante del Mundial Sub-20 con la selección de Chile, que podría meterse entre los once si el DT busca mayor explosión en ataque.

Un escalón más atrás aparecen Walter Mazzantti, refuerzo proveniente de Huracán que todavía no logró asentarse, y Diego Tarzia, otro juvenil que supo ser titular con Julio Vaccari pero perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico.

Con el objetivo de volver al triunfo y mantenerse en la pelea por la clasificación, el Rojo ultima detalles para visitar a los sanjuaninos, mientras Quinteros define si apuesta por la juventud o la experiencia para cubrir una baja sensible en el mediocampo.