Arranca el Regional Federal Amateur: horarios y árbitros para los equipos santiagueños

Todos los representantes de Santiago del Estero ya tienen confirmada la primera fecha de la Región Centro del Torneo 2025/2026.

Hoy 18:53

Este fin de semana comienza la acción del Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026, y los equipos santiagueños ya saben cuándo, dónde y con qué árbitros jugarán la primera fecha de la Región Centro.

Sábado 18 de octubre

  • Defensores de Monte Quemado vs Atlético Salamanca de Monte Quemado – 17:30
    Árbitros: Rodríguez Franco Ismael, Ingratti Ángel David, Celiz Exequiel Alfredo (todos de Santiago del Estero)

Domingo 19 de octubre

  • Atoj Pozo vs Vélez de San Ramón – 17:00
    Árbitros: Carrizo Jorge, Roldán Ismael, Sandobal Manuel Alberto (Quimilí)
  • Central Córdoba de Frías vs Dos Leones Frías – 17:00
    Árbitros: Quiroga Fernando Fabián, Moreno Mariano Antonio, Padilla Renzo Maximiliano (Frías)
  • Los Verdes de El Mojón vs Talleres de Nueva Esperanza – 17:00
    Árbitros: Ortiz Luis Fernando, Juárez Daniel Esteban, Jaimez Villoni Florencia Rocío (Santiago del Estero)
  • Comercio de Campo Gallo vs Talleres de Quimilí – 17:30
    Árbitros: Morales Brian Manuel, Celiz Emilio, Gerez Maximiliano (Santiago del Estero)
  • Atlético Gramilla vs Comercio Central Unidos – 17:30
    Árbitros: Ledesma Marcos Gabriel, Coria Santiago, Villarreal Julio Ramón (Loretana)
  • Argentino de Las Termas vs Río Dulce de Las Termas– 18:00
    Árbitros: Destefano Patricio Jesús, Speranza Gonzalo, Ornek Manuel (Saladillo)
  • Central Argentino vs Agua y Energía – 20:00
    Árbitros: Cáceres Néstor Fabián, Gómez Mauro Exequiel, Sayago Jesús Leonardo (Santiago del Estero)
  • Unión Santiago vs FIDA El Arenal – 21:00
    Árbitros: Luna Wilson Rodrigo, Navarro Mario Esteban, Juárez Marcial Elías (Loretana/Frías)
  • Atlético Icaño vs La Ensenada de Quimilí – 17:00
    Árbitros: Figueroa Nelson Rodrigo, Figueroa Nicolás Emanuel, Jiménez Rodrigo Emanuel (Santiago del Estero)

