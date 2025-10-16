Mauricio Macri pidió que el Gobierno llame al diálogo después de las elecciones

Santiago Caputo lo respaldó. El presidente del PRO elogió la gestión de Javier Milei por bajar la inflación, pero advirtió que “ahora hay que crecer” y pidió una convocatoria “con humildad”.

A diez días de las elecciones legislativas, Mauricio Macri, presidente del PRO, realizó un pronunciamiento a través de su cuenta en X, dirigido al gobierno nacional. El ex jefe de Estado destacó dos ejes en su mensaje: elogió a la gestión de Javier Milei por bajar el índice de inflación pero advirtió que “ahora hay que crecer”.

Minutos después, el asesor presidencial Santiago Caputo, hombre cercano al presidente Milei, reaccionó en forma positiva al pedido de Macri. “Estamos de acuerdo, Presidente Macri. Argentina necesita una nueva mayoría reformista que empuje en el Congreso los cambios de fondo que el Presidente Milei lidera”, dijo, en la misma plataforma, el dirigente que, junto a Karina Milei, integra el llamado “Triángulo de Hierro”.

El intercambio se produjo a 10 días de los comicios en los que La Libertad Avanza y el PRO serán aliados y competidores a la vez, según el distrito.

En su publicación, Macri planteó que, tras más de un año y medio en que la prioridad de la sociedad fue “detener la inflación”, se logró “una estabilidad razonable”, respaldando su análisis en los últimos datos de septiembre, que arrojaron una cifra de inflación del 2,1%, según señaló. Además, resaltó el contraste entre ese número y el 211,4% anual con el que había cerrado la gestión de Alberto Fernández. Sin embargo, el expresidente fue taxativo al advertir que, aunque ese primer objetivo se ha alcanzado “parcialmente”, el desafío inmediato pasa por reactivar la economía y abandonar el estancamiento: “estamos en otra etapa, igualmente urgente”.

Con ese diagnóstico, Macri instó públicamente a Javier Milei y a la actual administración a abrir una nueva fase política. “Necesitamos que después del 26 el gobierno convoque al diálogo, con humildad y honestidad”, exigió en el texto difundido en redes sociales. Subrayó que ese llamado debe extenderse a todas las fuerzas, con el fin de “construir una nueva mayoría” amplia, que represente tanto al oficialismo como a sectores de la oposición en el Congreso. Macri enfatizó que el país necesita “acuerdos” y una hoja de ruta común, dejando atrás los desacuerdos partidarios.

El líder del PRO, que firmó el mensaje como presidente del partido, insistió en que “no estará formada solo por miembros de una misma fuerza, sino también por otros legisladores de todo el país que aportarán su visión” como parte de esa nueva mayoría requerida en el Congreso. De acuerdo con Macri, la construcción de consensos amplios es ahora fundamental para “orientar los acuerdos” en torno a metas inmediatas y compartidas.

Con relación a las políticas económicas, planteó que la prioridad debe centrarse en la aprobación de la Ley de Presupuesto mediante una coalición de actores políticos. “Empecemos por lo más importante: la Ley de Presupuesto”, propuso Macri en la publicación. Consideró imprescindible contar con “un presupuesto aprobado por esta nueva mayoría”. Aclaró que la administración debe comprometerse a mantener “rigurosamente el equilibrio fiscal” y, en paralelo, definir y consensuar “las prioridades acordadas entre todos” de cara al año entrante.

El exmandatario hizo explícito que este planteo se realiza antes de las elecciones para despejar cualquier especulación electoralista respecto de su intención. “Escribo esta propuesta antes de las elecciones porque creo que, independientemente del resultado, este es el camino que debemos recorrer”, afirmó, despegando el mensaje del resultado electoral y enfatizando la urgencia de la convocatoria. Ratificó también el compromiso de su espacio político: “El PRO, y yo como presidente del partido, estamos dispuestos a asumir este compromiso”.

Al referirse al rol de la oposición, Macri manifestó que el aporte de su partido “por sí solo, es insuficiente para los cambios que hay que realizar”. Volvió a convocar al gobierno a entablar “el diálogo, con humildad y honestidad” a partir del 26, fecha de las elecciones. Se refirió a la posibilidad de una “oposición constructiva que traerá propuestas desde cada rincón del país para realizar las reformas necesarias”.

Macri también abordó el aspecto social de la coyuntura, ponderando el esfuerzo de los argentinos ante los “importantes sacrificios (que continúan)” que permitieron alcanzar la reciente estabilidad. Explicó que existe una expectativa renovada en la población por “dejar atrás rápidamente el estancamiento”, y pidió avanzar hacia un crecimiento económico tangible. Manifestó su confianza en la sociedad argentina y aseguró que el futuro está próximo, si se mantienen “los pocos pasos que nos separan de los objetivos que buscamos”.

Desde la cuenta institucional del PRO en X, se publicó un mensaje adicional dirigido a los candidatos y equipos partidarios en todo el país. En ese texto, Macri agradeció directamente “por todo lo que están haciendo”, destacando el “compromiso, la convicción y la fuerza de nuestras ideas” en cada territorio. Reiteró el valor de la libertad, el trabajo y el esfuerzo como motores del cambio político que propone el PRO para la Argentina. Finalizó alentando a la militancia a sostener la esperanza y la determinación en el tramo final de la campaña.