Fernández: el domingo 19 de octubre habrá festejo por el día de la madre en el paseo Capital del agro

El mismo tendrá lugar en el paseo de Capital del Agro.

Hoy 19:25

El municipio de la ciudad de Fernández informó a través de su Dirección de Cultura que, el próximo domingo 19 de octubre se realizará un evento para agasajar a las madres en su día. El mismo tendrá lugar en el paseo Capital del agro y dará comienzo a las 18 horas.

Desde la comuna de la cabecera del departamento robles adelantaron que habrá show musical; djs en acción con diferentes géneros de música; sorteos y sorpresas para las madres presentes. También habrá clases de Zumba a cargo de instructores locales.

Las autoridades invitaron a toda la comunidad de barrios y parajes a concurrir a pasar una tarde en familia, disfrutando de buena música y de los puestos de venta de artesanos y emprendedores.

