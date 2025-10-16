Allanamientos y detención por abigeato en el departamento Figueroa

Los investigadores encontraron un vehículo y restos de un animal.

Hoy 19:37

Efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 24 de La Cañada, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 8, realizaron varios allanamientos por una investigación por abigeato, que culminaron con la detención de un joven de 21 años y el secuestro de vehículos y teléfonos celulares.

El operativo se desarrolló tras una denuncia por el robo de ganado en la localidad de Quimilioj, departamento Figueroa. Al llegar al lugar, los investigadores encontraron huellas de un vehículo y restos de un animal vacuno.

Durante las averiguaciones, los uniformados establecieron que un automóvil gris habría circulado por un camino vecinal y que posteriormente descargó carne en una vivienda utilizada presuntamente para su comercialización ilegal.

Con los datos reunidos, la Justicia libró órdenes de allanamiento para dos domicilios: uno en Paraje San Vicente, también en Figueroa, y otro en la ciudad Capital.

En este último, los efectivos lograron detener al joven sospechado y secuestraron un teléfono celular. En tanto, el vehículo implicado en el hecho fue entregado voluntariamente y trasladado a la dependencia policial.

Todos los elementos fueron puestos a disposición de la Justicia, mientras que las investigaciones continúan para determinar la participación de otras personas en el hecho.