El tiempo para este sábado 27 de diciembre en Santiago del Estero: emitieron una alerta amarilla por fuertes tormentas durante todo el día

El último sábado del año se presentará inestable, con lluvias intensas, ráfagas de viento y temperaturas moderadas.

Hoy 01:12

El último sábado del año llegará con condiciones meteorológicas adversas en Santiago del Estero. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para hoy 27 de diciembre se espera una temperatura mínima de 22° y una máxima de 29°, en una jornada marcada por tormentas fuertes durante todo el día, que se extenderían incluso hasta la noche.

El organismo nacional advirtió que las tormentas podrían estar acompañadas por fuertes ráfagas de viento, que alcanzarían velocidades de hasta 59 kilómetros por hora, además de abundante caída de agua en cortos períodos y posible actividad eléctrica.

Ante este escenario, el SMN emitió una alerta amarilla por tormentas que rige para los departamentos Atamisqui, Banda, Capital, Choya, Loreto, Ojo de Agua, Robles, San Martín y Silípica, donde se recomienda extremar precauciones, evitar actividades al aire libre y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

En cuanto al pronóstico extendido, se prevé que las tormentas continúen durante la madrugada del domingo, mientras que para el resto de la jornada dominical se anticipan tormentas aisladas, con mejoras temporarias pero sin un retorno pleno de la estabilidad.