Histórico: un santiagueño presidirá la Federación de Entidades Argentino Árabes

Hoy 19:45

Por primera vez en la historia institucional de la Federación de Entidades Argentino Árabes (FEARAB), un santiagueño estará al frente de la conducción nacional. Se trata de Habel Edén Sapag, actual presidente de la Sociedad Sirio Libanesa de Santiago del Estero, quien asumirá formalmente el próximo sábado 25 en Córdoba, en el marco de los festejos por los 118 años de la Asociación Sirio Libanesa de esa provincia. Sapag sucederá a Ricardo Nazer y fue elegido por unanimidad en la asamblea del 26 de septiembre, a propuesta de diversas instituciones del país.

Sapag expresó su emoción por la designación: “Nos sentimos muy honrados por este reconocimiento, que valoró el trabajo que venimos realizando desde Santiago del Estero y desde el Consejo Sirio-Libanés del Norte Grande”. Además, destacó el lugar de la provincia en el escenario nacional, resaltando que “las políticas públicas impulsadas por el Gobierno de Santiago del Estero han fortalecido su posicionamiento en todos los ámbitos”.

El flamante presidente anunció que su gestión estará orientada a una conducción participativa, inclusiva y federal, con dirigentes de todo el país. En esa línea, precisó que el vicepresidente será Fabián Seid (Mendoza), el vicepresidente segundo Horacio Mansur (Córdoba), el tesorero Leandro Tobarelli Rumite (Mendoza) y la protesorera Mirta Cáceres (Entre Ríos). Entre sus proyectos, adelantó que impulsará una mayor interrelación entre las instituciones de la colectividad, el fortalecimiento de vínculos con las embajadas del mundo árabe y la organización de un encuentro nacional de jóvenes, con sede probable en Mendoza.