Elías Suárez recibió el fuerte respaldo de distintos sectores de la ciudad Capital

Hoy 22:07

El candidato a gobernador por el Frente Cívico por Santiago, Elías Suárez, participó este jueves de una intensa jornada de reuniones en la ciudad Capital, donde recibió el acompañamiento de agrupaciones y vecinos que expresaron su apoyo al proyecto de continuidad del modelo de crecimiento provincial.

Durante la tarde, Suárez visitó el barrio La Católica, donde fue recibido por representantes de las agrupaciones Jóvenes del Futuro, Madre de Ciudades, Almas Solidarias, Social La Católica y Ringo Salcedo.

Luego, se reunió con miembros de la agrupación Martín Fierro, en el sur de la ciudad, quienes manifestaron su compromiso con la defensa de un modelo de gestión que transformó Santiago del Estero.

“Gracias por permitirme compartir este momento y por el cariño que recibo en cada encuentro. Nuestro compromiso es seguir trabajando junto a la gente, ratificando un proyecto que desde 2005 viene garantizando avances en educación, salud, seguridad y desarrollo para todos los santiagueños”, expresó Suárez.

El candidato destacó los logros alcanzados en estos años de gestión y remarcó la importancia de la educación y el trabajo joven, la incorporación de tecnología y conectividad en las escuelas, la construcción de hospitales modernos y las obras que impulsan el turismo, el deporte y la cultura.

“Santiago ha cambiado mucho gracias al esfuerzo de su gente. Vamos a seguir transformando la provincia con más empleo, más producción y más oportunidades para todos”, finalizó.