Franco Colapinto terminó 17° en la clasificación de la carrera Sprint del GP de Estados Unidos

El piloto argentino tuvo una buena práctica libre, pero no pudo repetirlo en la qualy. Pierre Gasly pudo avanzar por muy poco y superó al nacido en Pilar por una décima, pero quedó 12°.

Hoy 19:47

El piloto argentino Franco Colapinto no logró avanzar al segundo corte clasificatorio de la Sprint Shootout del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, que se disputa este fin de semana en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas.

A bordo del Alpine A525, el bonaerense registró un tiempo de 1m35s246, que lo dejó en el 17° lugar de la tabla general tras completar cinco giros.

Las altas temperaturas —con 33°C de ambiente— y un leve viento lateral complicaron el rendimiento del auto del argentino, que salió a pista con neumáticos de compuesto medio. Pese a su esfuerzo, el tiempo no alcanzó para superar la primera tanda y avanzar al siguiente corte clasificatorio.

Por su parte, su compañero de equipo Pierre Gasly logró avanzar a la segunda fase de clasificación, ubicándose 12° con un registro de 1m34s258, demostrando un rendimiento algo más sólido en el trazado estadounidense de 5.513 metros.

Verstappen, intratable: nueva pole en Sprint

El neerlandés Max Verstappen volvió a imponer su jerarquía al quedarse con la pole position para la carrera Sprint, marcando 1m32s143 a un promedio de 215,391 km/h con su Red Bull. El tricampeón mundial sumó así su décima pole en formato Sprint, ratificando su dominio absoluto en la temporada.

Detrás del piloto de Red Bull se ubicaron los McLaren de Lando Norris (a 0s071) y Oscar Piastri (a 0s380), mientras que el Sauber de Nico Hülkenberg dio la sorpresa quedándose con el cuarto puesto, a solo medio segundo del líder.

Completaron el top 10 George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Carlos Sainz (Williams), Lewis Hamilton (Ferrari), Alex Albon (Williams) y Charles Leclerc (Ferrari).

La Sprint Race se correrá este sábado en Austin, y será una nueva oportunidad para Colapinto y Alpine F1 Team de revertir el mal arranque del fin de semana y seguir acumulando experiencia en una temporada de aprendizaje para el joven argentino.

Horarios del GP de Estados Unidos (hora argentina)

Sprint: 14:00

14:00 Clasificación: 18:00

Domingo 19 de octubre