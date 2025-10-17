Argentinos se floreó en el debut de Chiquito Romero y venció a Newells para quedar como escolta

El Bicho derrotó 3-1 a la Lepra en el estadio Diego Armando Maradona por la fecha 13 del campeonato, un duelo correspondiente a la Zona A.

En una noche cargada de expectativa por el debut de Sergio “Chiquito” Romero, Argentinos Juniors logró una valiosa victoria por 3-1 ante Newell’s en el estadio Diego Armando Maradona, en un duelo correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025, dentro de la Zona A.

El encuentro comenzó con sorpresa, ya que Luciano Herrera adelantó a la Lepra con una definición precisa que silenció momentáneamente a La Paternal. Sin embargo, el Bicho reaccionó con carácter y fútbol: Diego Porcel, en una destacada actuación, dio vuelta el marcador con dos goles consecutivos antes del descanso.

En el complemento, Gabriel Florentín amplió la ventaja con un potente remate desde media distancia, sellando el 3-1 definitivo. A partir de allí, Argentinos controló el partido y estuvo cerca de transformar el triunfo en goleada ante un rival que se mostró sin respuestas.

La victoria le permite al equipo de Nico Diez escalar posiciones en la tabla y seguir en la pelea por la clasificación a los octavos de final, mientras que Newell’s profundiza su crisis bajo la conducción de Cristian “Ogro” Fabbiani, con resultados que encienden las alarmas en Rosario.