Chaco soportó la caída de fuertes lluvias durante las últimas horas

Resistencia acumula 119 mm, aseguraron las autoridades. Se prevé que las condiciones mejoren durante la jornada del sábado.

Hoy 08:33

La Administración Provincial del Agua (APA) y la Policía del Chaco informaron que hasta las 7 de este viernes se registraron lluvias intensas en gran parte del territorio chaqueño, especialmente en el área metropolitana y el sudoeste provincial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo a lo informado por Diario Norte, según el parte oficial emitido a las 7, Resistencia acumuló 119 milímetros, seguida por Basail con 93, Puerto Vilelas con 81, Makallé con 77 y La Verde con 76 milímetros.

En el resto del interior provincial, las precipitaciones también fueron significativas: Las Garcitas 70 mm, Villa Ángela 67, Santa Sylvina 50, Colonias Unidas 50, Colonia Elisa 45 y Enrique Urien 45. En tanto, Sáenz Peña registró apenas 5 mm, Charata y Hermoso Campo 10, Machagai 27, Quitilipi 24, Corzuela 16, Fuerte Esperanza 35 y Comandancia Frías 12 mm.

El organismo provincial anticipó que las lluvias y tormentas persistirán hasta la madrugada del sábado, con probabilidad de mejoramiento a partir de las primeras horas de la mañana, cuando comenzará a ingresar aire más seco desde el sur.

Las temperaturas previstas para el sábado oscilarán entre 14°C y 22°C, mientras que para el domingo 19 de octubre, Día de la Madre, se espera cielo despejado, neblinas matinales y ambiente fresco, con mínimas de 10°C y máximas que alcanzarán los 24°C.

El viento se mantendrá del sector sudeste y sur, y se prevé un fin de semana sin lluvias, ideal para actividades al aire libre luego de una semana marcada por la inestabilidad.