Tragedia y conmoción: una mujer murió al caer un ascensor doméstico

El accidente ocurrió en una vivienda de la localidad de General Cabrera, Córdoba. El elevador particular se desplomó desde cuatro metros de altura.

Una tragedia doméstica conmocionó a la localidad de General Cabrera, en el departamento Juárez Celman, donde una mujer de 63 años perdió la vida tras el desplome de un ascensor particular instalado en su vivienda. Su esposo, de 65 años, resultó con heridas de consideración.

El accidente ocurrió en una casa ubicada sobre calle Santa Fe al 1400, cuando por causas que aún se investigan, el elevador doméstico sufrió un desperfecto mecánico y cayó desde una altura aproximada de cuatro metros con ambos ocupantes en su interior.

De inmediato, personal policial y servicios de emergencia acudieron al lugar y trasladaron a la pareja al hospital local, donde se constató que ambos presentaban lesiones en los miembros inferiores.

Dada la gravedad del cuadro, fueron derivados a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Río Cuarto, donde los profesionales de la salud confirmaron el fallecimiento de la mujer pocas horas después del siniestro.

El hombre continúa internado en observación, mientras que las autoridades judiciales ordenaron pericias técnicas sobre el ascensor para determinar las causas del colapso.