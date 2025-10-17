Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

El próximo lunes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a barrios de la ciudad Capital.

Hoy 09:12

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a barrios de la ciudad Capital.

Lunes 20 de octubre:

de 07:30 a 10:30 hs afectando a los barrios Aeropuerto, Aeropuerto 1° Ampliación y Lomas del Golf de la ciudad Capital

de 08:30 a 11:30 hs afectando a la localidad de Atahona (dpto. Capital).