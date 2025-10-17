Parte de Santiago del Estero y otras provincias están bajo alerta por tormentas fuertes

En la vecina provincia de Chaco, fuertes tormentas se desataron en las últimas horas. La advertencia del Servicio Meteorológico Nacional para estos casos.

Hoy 11:01

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que para este viernes 17 de octubre se esperan precipitaciones a lo largo de toda la jornada en varias provincias argentinas. En este sentido, el organismo emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas fuertes en sectores del centro y norte del país. Una parte de Santiago del Estero está alcanzada por un aviso de nivel amarillo.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas más afectadas por la alerta por tormentas -donde regirá el aviso de nivel naranja son Misiones, Formosa y sectores de Corrientes, Chaco, Tucumán, Salta y Jujuy.

Para estos casos, el SMN aseguró que se trata de fenómenos meteorológicos “peligrosos” para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, y aclaró que se espera abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 milímetros, que pueden ser superados puntualmente.

En tanto, el SMN informó que en Entre Ríos, Formosa, La Rioja y Catamarca estarán bajo alerta amarilla por tormentas, las cuales estarán acompañadas por abundantes precipitaciones que podrían ocasionar granizo, frecuente actividad eléctrica y ráfagas que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora. En este contexto, los valores de precipitación acumulada estimados son de entre 20 y 50 milímetros.

Frente a estos fenómenos, el organismo nacional publicó una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población:

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar los elementos que puedan volarse.

Mantenerse informado por autoridades.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Mantenerse alejado de los árboles ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas.

No estacionar los vehículos bajo los árboles.

Mantener cerradas las casas de la manera más hermética posible.

En caso de verse afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencia locales.