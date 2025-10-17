Se busca a "Flaco", perrito perdido en el Pablo VI y Libertad

Una familia santiagueña pide ayuda para encontrar a su perro, desaparecido desde el 2 de octubre.

Hoy 11:49

Una familia busca con desesperación a Flaco, quien se extravió el pasado jueves 02 de octubre en la zona de Pablo VI y Libertad, de la ciudad Capital.

Si bien no han podido determinar su edad exacta, Flaco es parte fundamental del hogar, y su ausencia ha dejado un gran vacío emocional en sus dueños.

La mascota es descrita como amigable y dócil, por lo que sus dueños apelan a la solidaridad de los vecinos para lograr su regreso.

Quienes tengan información sobre su paradero, pueden comunicarse al 3855-937638.