Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 OCT 2025 | 26º
X
Mascotas

Se busca a "Flaco", perrito perdido en el Pablo VI y Libertad

Una familia santiagueña pide ayuda para encontrar a su perro, desaparecido desde el 2 de octubre.

Hoy 11:49

Una familia busca con desesperación a Flaco, quien se extravió el pasado jueves 02 de octubre en la zona de Pablo VI y Libertad, de la ciudad Capital.

Si bien no han podido determinar su edad exacta, Flaco es parte fundamental del hogar, y su ausencia ha dejado un gran vacío emocional en sus dueños.

La mascota es descrita como amigable y dócil, por lo que sus dueños apelan a la solidaridad de los vecinos para lograr su regreso.

Quienes tengan información sobre su paradero, pueden comunicarse al 3855-937638.

TEMAS Mascotas perdidas

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Detuvieron a Rubén “Tucumano” Medina: era buscado por una violenta pelea en el B° Los Fierros
  2. 2. La Municipalidad celebrará el día de las madres en Plaza Añoranzas con música y actividades recreativas
  3. 3. Horror: detuvieron a una mujer por ahogar a su bebé de dos meses en un balde
  4. 4. Caso Luciana Torres: denuncian filtración ilegal de conversaciones privadas por Facebook
  5. 5. Javier Milei: "En agosto del año que viene la inflación va a ser 0 en la Argentina”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT