Investigan la muerte de una mujer en Las Termas: fue hallada desnuda

El cuerpo fue encontrado en estado de descomposición en un departamento del barrio Toro Yacu. La víctima sería oriunda de Buenos Aires.

Una mujer fue encontrada sin vida durante la mañana de este viernes en una vivienda del barrio Toro Yacu, de la ciudad de Las Termas de Río Hondo. El hallazgo ocurrió alrededor de las 8.15, en un domicilio ubicado sobre calle Almancio Alcorta al 200.

De acuerdo a la información recabada, un hombre identificado como Juan Carlos Fontivero, de 56 años, residente en el lugar, alertó a las autoridades luego de que una inquilina le informara que una mujer se encontraba sin signos vitales dentro de uno de los departamentos del inmueble.

Al arribar al sitio, personal de la Comisaría Comunitaria N° 50 ingresó guiado por el denunciante y constató la presencia del cuerpo sin vida de una mujer que, según los primeros datos, fue identificada como Ana Iglesias, con domicilio en la provincia de Buenos Aires. La víctima se hallaba en avanzado estado de descomposición y sin prendas de vestir, tendida en posición de cúbito.

Por disposición del fiscal coordinador, Dr. Ignacio Guzmán, se dio intervención al personal de Criminalística y de la División Homicidios, quienes realizaron las pericias correspondientes en el lugar. También se solicitó la presencia de la Unidad Morguera de Santiago del Estero Capital para el traslado del cuerpo, a fin de que se practique la autopsia que determine las causas del deceso.

En el procedimiento también trabajaron autoridades policiales de la División de Seguridad Ciudadana y personal especializado. Se aguardaba la llegada del magistrado interviniente para continuar con las actuaciones judiciales.

El caso continúa bajo investigación.