El comercio se prepara para un fin de semana de alto movimiento por el Día de la Madre

Comerciantes del centro santiagueño se preparan con promociones, regalos variados y amplios horarios ante un fin de semana que promete buen movimiento. El pago del bono a empleados públicos genera buenas expectativas.

Hoy 14:10

A pocos días del Día de la Madre, los comercios de la zona céntrica de Santiago del Estero se encuentran con altas expectativas y promociones especiales, apostando a un intenso movimiento de ventas durante el fin de semana.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Un equipo de Noticiero 7 recorrió locales de diferentes rubros para conocer las opciones disponibles y cómo se están preparando para una de las fechas más importantes del calendario comercial.

"Son tan especiales que nos encanta agasajarlas cada año", expresó una comerciante textil, que destacó el entusiasmo de muchas clientas que ya comenzaron a elegir sus regalos. “Estamos trabajando con remeras estampadas con diseños especiales por el Día de la Madre, además de perfumitos, macetitas, y promociones como 2x1 en remeras y jeans”, explicó Huerto Macchiarola, quien agregó: “Por ejemplo, dos remeras por $35.000 o jeans a 2 por $60.000. Siempre está la opción de comprar en conjunto con una amiga o familiar”.

Los precios arrancan desde los $6.000 en accesorios, como perfumes y macetas, y desde los $15.000 en prendas, permitiendo ajustar el regalo al presupuesto disponible.

El impacto del pago del bono a empleados públicos provinciales también genera un impulso en el sector. “Siempre es bienvenido, porque justo llega en fechas importantes. Nos ayuda a mover la economía local”, señalaron.

Por su parte, en el rubro marroquinería y calzado, una comerciante comentó: “Tenemos carteras desde $14.000 y hasta $100.000, calzados desde $90.000. Los hijos, esposos y parejas vienen a preguntar, pero muchas mamás también vienen, eligen y separan su regalo con anticipación”.

Además, peluquerías y centros de estética suman alternativas para regalar belleza y bienestar. “Estamos con muchas promociones: nutriciones desde $28.000, cortes, color y asesoramiento gratuito. Lo más lindo es ver cómo los hijos miman a sus mamás con algo diferente. Muchas veces ellas no se dan el tiempo de cuidarse”, contó la responsable de un salón céntrico.

También se ofrece la posibilidad de adquirir vouchers de regalo y productos para el cuidado del cabello, una tendencia en crecimiento.

Con horarios extendidos, múltiples formas de pago y promociones atractivas, los comercios se preparan con optimismo para un fin de semana de alto flujo. Octubre se consolida como uno de los mejores meses en ventas para muchos rubros, superando incluso a las fiestas.