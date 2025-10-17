Se realizaron las primeras cirugías en el nuevo Hospital Zonal de Fernández

Con equipamiento de última generación, el moderno quirófano comenzó a funcionar con dos intervenciones exitosas.

En el quirófano de última generación del hospital de Fernández, un equipo integrado por cirujanos, anestesiólogo, instrumentadores y equipo de rayos llevó a cabo con éxito dos colecistectomías laparoscópicas a pacientes de la localidad, marcando el inicio de un programa de operativos quirúrgicos en todo el interior de la provincia.

El secretario de Salud, Gustavo Sabalza, acompañó la puesta en funcionamiento del quirófano y destacó que “cuenta con equipamiento de última generación, diseñados con los más altos estándares de seguridad y confort tanto para el equipo quirúrgico como para los pacientes”. Además, subrayó que estas cirugías “son el comienzo de los operativos quirúrgicos programados en hospitales del interior de la provincia, bajo la coordinación y gobernanza del Hospital Regional ‘Dr. Ramón Carrillo’ y su Servicio de Cirugía”.

Participaron en la intervención los cirujanos del Servicio de Cirugía del Hospital Regional:

Dr. Eroles Rojas, Dr. Edgardo Corti y Dr. Sergio Santillán junto al Dr Juan Fernando García, actual director del Hospital Zonal.

El equipo de instrumentación estuvo conformado por Marcos Sosa, Carla Sosa y María Cardo, mientras que por el servicio de rayos participaron Marcelo Sequeira y Carlos Galván.

El Dr. García expresó con satisfacción que se trata de “un día muy importante para nuestra comunidad. Se realizaron las primeras cirugías exitosas a pacientes de la zona y este es solo el inicio de una etapa que permitirá resolver patologías quirúrgicas en un servicio moderno y completamente equipado”.

Por su parte Dr. Eroles Rojas aseguró que “la idea es que los equipos quirúrgicos del Hospital Regional puedan desplazarse al interior, articulando con la telemedicina y la asistencia prequirúrgica de los pacientes.”

El anestesiólogo Dr. Sergio Santillán agregó: “Iniciar las primeras cirugías laparoscópicas en este nuevo hospital es un paso trascendental. El objetivo es acercar la cirugía general al interior mientras que el Dr. Edgardo Corti expresó que se busca activar un sistema de trabajo colaborativo que fortalece la red de salud provincial”.

Estas intervenciones exitosas marcan una nueva etapa en la atención médica en el interior santiagueño, consolidando el compromiso del Gobierno de la Provincia con el fortalecimiento de la red hospitalaria y la descentralización de los servicios de salud.