El DT de Liverpool cruzó a Alexis Mac Allister tras sus dichos sobre su nivel en la Selección Argentina

El volante argentino, figura en la goleada ante Puerto Rico, admitió que su temporada “no empezó de la mejor manera”, y el técnico Arne Slot le respondió en conferencia de prensa, dejando clara su postura.

Hoy 15:12

Después de cerrar la gira de la Selección Argentina con un doblete en la goleada 6-0 ante Puerto Rico en Estados Unidos, Alexis Mac Allister dejó una frase que resonó fuerte en Inglaterra. El mediocampista del Liverpool, pieza clave para Lionel Scaloni, reconoció tras el partido que su temporada “no empezó de la mejor manera”, una autocrítica que no pasó inadvertida en su club.

El número 10 de los Reds vive un inicio irregular en la Premier League, marcado por lesiones y altibajos en el rendimiento. Ante la consulta de la prensa inglesa, el técnico Arne Slot no esquivó el tema y respondió públicamente. “No he visto su entrevista. ¿Se refería a la calidad de su juego o a la cantidad de minutos? Se perdió muchos partidos. Esperábamos que volviera para la pretemporada, pero no lo hizo. Eso provocó que no pudiera jugar tres encuentros seguidos, así que entraba y salía. Eso nunca es ideal para un jugador”, expresó el entrenador neerlandés.

Aunque lo cruzó de forma directa, Slot también respaldó al campeón del mundo y confía en su recuperación futbolística: “Como todos los demás, es un jugador con mucha experiencia. Volverá al nivel que él y yo queremos de ahora en adelante”.

Con el foco puesto en recuperar la cima del campeonato —Liverpool marcha segundo con 15 puntos, uno menos que Arsenal—, Slot buscó cerrar la polémica y enfocar la atención en el clásico ante Manchester United en Anfield. “Es el partido más visto del mundo, muy especial. Tenemos que dar lo mejor de nosotros, y la afición nos ayudará. El United tuvo un inicio mejor de lo que muestra la tabla, así que será un gran partido”, remarcó el DT.

De esta manera, el entrenador intentó bajar la tensión con Mac Allister y redirigir la mirada hacia el duelo más esperado de la fecha, donde el Liverpool buscará volver a la punta y consolidar su poderío en casa.