River se juega algo más que tres puntos ante Talleres: por qué es tan importante el partido en Córdoba

Postergado en la tabla anual, el Millonario necesita volver a sumar de a tres en su visita a la T de este sábado.

Hoy 16:00

En medio de una crisis futbolística, el equipo de Marcelo Gallardo visitará a Talleres este sábado por la fecha 13 del Torneo Clausura, en el estadio Mario Alberto Kempes, con la obligación de ganar para no poner en riesgo su clasificación a la Copa Libertadores 2026 por la tabla anual.

El presente del Millonario preocupa: el conjunto de Núñez acumula seis derrotas en los últimos siete partidos y se encuentra al borde del abismo. Si bien aún depende de sí mismo para llegar al certamen continental —un título lo clasificaría directamente a la fase de grupos—, el mal momento colectivo y los resultados adversos encendieron todas las alarmas.

River todavía tiene tres vías posibles hacia la Libertadores: el Torneo Clausura, la tabla anual y la Copa Argentina.

En el campeonato local se mantiene en zona de octavos de final, pero debería ganar cuatro mano a mano consecutivos para consagrarse campeón, un objetivo que hoy parece lejano. En la tabla acumulada de 2025, suma 49 puntos en 28 partidos, detrás de Rosario Central (56) y Boca (50), y apenas un punto por encima de Riestra y Argentinos Juniors (48).

El fixture que le resta no da respiro: Talleres (V), Gimnasia (L), Boca (V) y Vélez (V). En ese contexto, un tropiezo en Córdoba podría ser fatal. Si logra mantener el puesto de repechaje y alguno de los punteros obtiene el título, River accedería directamente a la Copa.

El Mario Alberto Kempes no ha sido un terreno sencillo para River en los últimos años, y ahora se presenta como el escenario de un partido clave. Un empate tendría casi el mismo efecto que una derrota, dada la presión de los rivales que acechan en la tabla. La necesidad de reacción es inmediata para un equipo golpeado en lo anímico y cuestionado en su funcionamiento.

La Copa Argentina, el salvoconducto posible

Más allá del Clausura, River también apuesta fuerte a la Copa Argentina, donde el próximo viernes 24 de octubre volverá a Córdoba para disputar las semifinales ante Independiente Rivadavia. Ese encuentro puede transformarse en la llave más directa a la Copa Libertadores 2026, ya que el campeón del certamen federal obtiene cupo directo.

Entre la urgencia por resultados, las críticas crecientes y un calendario implacable, Marcelo Gallardo y su plantel se juegan más que tres puntos: la clasificación continental, el cierre del año y gran parte del prestigio deportivo de River.