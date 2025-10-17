Ingresar
Fuertes tormentas con granizo azotaron diversas zonas del interior santiagueño

El fenómeno climático se registró durante la tarde de este viernes, acompañado por intensas lluvias, ráfagas de viento y caída de granizo, tras varios días de altas temperaturas. La ciudad de Frías fue una de las más afectadas.

Hoy 21:30

Diversas localidades del interior de Santiago del Estero fueron afectadas por fuertes tormentas durante la tarde de este viernes, luego de una jornada marcada por el calor extremo. Las precipitaciones llegaron acompañadas de ráfagas de viento, abundante caída de agua en cortos períodos y granizo, generando preocupación entre los vecinos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido una alerta meteorológica para gran parte del territorio provincial, advirtiendo sobre la posibilidad de tormentas fuertes con actividad eléctrica, caída de granizo y precipitaciones intensas.

En particular, la ciudad de Frías fue una de las zonas donde la tormenta se sintió con mayor intensidad, con lluvias torrenciales y caída de granizo que afectaron momentáneamente la circulación en distintos sectores.

Si bien hasta el momento no se reportaron daños de consideración, las autoridades recomiendan mantener la precaución, especialmente en zonas rurales y caminos anegados por la abundante lluvia.

