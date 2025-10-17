En vivo: River visita a Talleres con la necesidad de terminar con sus crisis futbolística

El Millonario afronta una parada brava en Córdoba ante la T por la fecha 13 del Torneo Clausura.

Hoy 21:04

Después del golpe que significó la derrota ante Sarmiento en el Monumental, River Plate enfrentará a Talleres de Córdoba con la obligación de ganar para poner fin a su mala racha y recuperar terreno en la tabla anual. El partido, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se jugará este sábado desde las 20:30 en el Estadio Mario Alberto Kempes, con arbitraje de Ariel Penel y transmisión de TNT Sports.

