El análisis de Colapinto tras finalizar 17° en la clasificación de la Sprint: “El auto no va bien”

El argentino quedó a una décima de su compañero Pierre Gasly, que pudo avanzar a la siguiente etapa de la qualy en el Gran Premio de Estados Unidos.

Hoy 20:48

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó 17° en la clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará este domingo. Pese a mostrar un buen ritmo con el Alpine A525, no logró avanzar más posiciones y bajó un puesto respecto a lo hecho en la única sesión de entrenamientos.

“Sprint qualy terminada. Día difícil. Muchos baches en esta pista y el auto no va bien en los baches, así que fue complicado. Lo mejor para mañana”, expresó Colapinto en diálogo con Fox Sports, tras una jornada exigente en el Circuito de las Américas, donde las condiciones del asfalto complicaron a varios pilotos.

Durante la única práctica libre, el argentino había mostrado un buen rendimiento al ubicarse 16° con un tiempo de 1:34.653, superando nuevamente a su compañero de equipo Pierre Gasly, quien terminó por debajo suyo. Sin embargo, en la clasificación, Colapinto registró 1:36.600 en su primer intento y luego mejoró a 1:35.246, aunque no le alcanzó para pasar a la SQ2. Gasly sí logró hacerlo, con 1:35.144, y finalizó 13°.

Horarios del Gran Premio de Estados Unidos (hora Argentina)

Sábado 18 de octubre: Sprint – 14:00 a 14:30 / Clasificación – 18:00 a 19:00

Domingo 19 de octubre: Carrera – 16:00