Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 OCT 2025 | 24º
X
Somos Deporte

El análisis de Colapinto tras finalizar 17° en la clasificación de la Sprint: “El auto no va bien”

El argentino quedó a una décima de su compañero Pierre Gasly, que pudo avanzar a la siguiente etapa de la qualy en el Gran Premio de Estados Unidos.

Hoy 20:48
Fórmula 1 Colapinto

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó 17° en la clasificación para la carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará este domingo. Pese a mostrar un buen ritmo con el Alpine A525, no logró avanzar más posiciones y bajó un puesto respecto a lo hecho en la única sesión de entrenamientos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Sprint qualy terminada. Día difícil. Muchos baches en esta pista y el auto no va bien en los baches, así que fue complicado. Lo mejor para mañana”, expresó Colapinto en diálogo con Fox Sports, tras una jornada exigente en el Circuito de las Américas, donde las condiciones del asfalto complicaron a varios pilotos.

Durante la única práctica libre, el argentino había mostrado un buen rendimiento al ubicarse 16° con un tiempo de 1:34.653, superando nuevamente a su compañero de equipo Pierre Gasly, quien terminó por debajo suyo. Sin embargo, en la clasificación, Colapinto registró 1:36.600 en su primer intento y luego mejoró a 1:35.246, aunque no le alcanzó para pasar a la SQ2. Gasly sí logró hacerlo, con 1:35.144, y finalizó 13°.

Horarios del Gran Premio de Estados Unidos (hora Argentina)

Sábado 18 de octubre: Sprint – 14:00 a 14:30 / Clasificación – 18:00 a 19:00

Domingo 19 de octubre: Carrera – 16:00

TEMAS Fórmula 1 Franco Colapinto

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Franco Colapinto terminó 17° en la clasificación de la carrera Sprint del GP de Estados Unidos
  2. 2. Detuvieron a Rubén “Tucumano” Medina: era buscado por una violenta pelea en el B° Los Fierros
  3. 3. Caso Luciana Torres: denuncian filtración ilegal de conversaciones privadas por Facebook
  4. 4. La Municipalidad celebrará el día de las madres en Plaza Añoranzas con música y actividades recreativas
  5. 5. El tiempo para este viernes 17 de octubre en Santiago del Estero: posibles lluvias, calor e inestabilidad
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT